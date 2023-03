Columna liberal

Ganar amparo al ejecutivo no es poca cosa





Corrían los tiempos de un exgobernador de no lejanos años, cuando se le ocurrió disponer de un área arbolada del Parque Guadiana para edificar unas oficinas del gobierno.

Y como ha sido el estilo de gobernar de los titulares del ejecutivo estatal, no sólo se derribaron árboles, sino que se inició la cimentación, cuando de repente se le pararon enfrente unas damas muy entronas que interpusieron un amparo para frenar los intentos de ese exgobernador, quien no daba crédito a que alguien de sus súbditos le dijera que no.

De esas mujeres que se salieron con la suya y que se lo seguimos agradeciendo, recordamos a Norma Huízar, Julieta Hernández, etc. a quienes se les unieron después otros grupos ecologistas. Por cierto estas dos últimas damas le ganaron también un caso a una exfiscal estatal al llevar un caso ante derechos humanos de la OEA para que se tipificara como feminicidio el asesinato de una mujer que sólo lo consignaba la fiscal como homicidio, dando marcha atrás la funcionaria y reconociendo la labor de Julieta y Norma.

Tratándose de reconocimiento a damas destacadas, nos viene a la memoria Blanca Castro, esposa del inolvidable amigo Jorge Herrera Delgado. Muy exitoso su negocio de la gastronomía y prestigiada dirigente de un organismo empresarial. Para que no nos digan que sólo sabemos mirar para la izquierda.

Y es que aunque somos muy críticos y frontales en nuestras opiniones, nunca hemos dejado de reconocer la tarea que se ha echado a cuestas Julieta Hernández en beneficio de la sociedad con su organización Sí hay Mujeres en Durango, a costa inclusive de amenazas de quienes se sienten ofendidos y señalados.

¿Quién le podría negar reconocimiento al director de Aguas del Municipio por su aceptable labor y desempeño en esa importante dependencia? Claro que no todo es perfecto y hay varios prietitos en el arroz, pero ahí la lleva. Por cierto, sería más equitativo repartir el costo de un carro entre unos 20 usuarios puntuales en sus pagos de los recibos del agua y no beneficiar a una sola persona con el automóvil.

Mensaje más que claro a la ciudadanía es el que se interpreta con la declaración del escudero de ya saben quién en el Congreso local, López Pescador, quien declaró que sí habrá aumento de diputados en el estado y no de tres, sino de cinco y como siempre la opinión del pueblo y de varios diputados no se tomará en cuenta, por algo soy aquí la autoridad.

Por cierto, ya vimos cómo el exsecretario de Educación del Estado se placea públicamente sin ningún rubor, pese a la desaparición de dos mil millones de pesos realizada en la SEP en el sexenio pasado. Puros charales en la pesca de corruptos del anterior gobierno y ningún tiburón blanco o rubio, porque de los miles de millones desaparecidos, nada.

Se acerca el día y la hora de escuchar en las oficinas centrales del INE las canciones de las golondrinas y la chancla. Por más que se ha demostrado el despilfarro de recursos que hace esa burocracia dorada y lo caro que es mantener esa dependencia con recursos del pueblo, ya el engranaje de la corrupción se puso a funcionar en la SCJN, léase suprema corte de injusticias y corrupción para proteger a quienes forman parte de las minorías rapaces y cómo no, al ser ellos los primeros en violar la Constitución al ganar más, muchos más que el presidente y otorgar amparos también violatorios a la ley a funcionarios de varias dependencias englobados en esa perversa red de corrupción, herencia maldita del pasado y difícil aunque no imposible de erradicar.

Empezamos ya a recibir felicitaciones por estar al frente de la Columna Liberal durante 38 años. Ha habido de todo, pero la más grande satisfacción es habernos conducido con la verdad, denunciando irregularidades, haciendo propuestas y dando a conocer los hechos relevantes de los liberales que forjaron esta patria, recogiendo nosotros la estafeta recibida en un camino ya pavimentado, no escabroso como en el que ellos transitaron y marcaron camino que trataremos de seguir haciéndolo con dignidad.