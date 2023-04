Columna liberal

Hoy SCJN no se toca, ¿e INE sí?





Nada más para ver los alcances de los fanáticos panistas, procedimos a realizar una encuesta entre personas de la tercera edad partidarios de hueso colorado del panismo de lugares como Cancún, Puebla, Guadalajara, Zacapu, Michoacán, Durango y Monterrey.

La mayoría de buena posición económica y preguntándoles si regresaban la pensión que se les hace llegar en efectivo cada dos meses y el resultado fue que ninguno regresa ese apoyo logrado por la 4T de Morena. Es oportuno mencionar que en el Congreso federal todos los diputados del PAN votaron en contra esa iniciativa.

Dados los resultados para integrar los nuevos consejeros del INE y habiendo resultado como presidenta y alguno que otro, personas no englobadas en los círculos derechistas como los que se acaban de ir y que a su paso mancharon la imagen de ese instituto al cargarse a la reacción y obedecer consignas de la oligarquía y que con su actuar no se guardaron en disimular su insaciable apetito de prebendas, altos e inconstitucionales sueldos, compensaciones insultantes, contar con un abultado número de favorecidos empleados igualmente con altas percepciones, etc. Pues hoy que el panorama da un vuelco ahí, posiblemente los encargados de organizar marchas a favor de que regrese la corrupción e impunidad, estén pensando en otras manifestaciones tumultuarias, pero ahora en demanda de que el INE sí se toca.

Y por otro lado insistirán en que la SCJN no se toca al sentir pasos en la azotea el ver que en Israel el gobierno está impulsando una reforma al poder judicial donde se prevé no acatar resoluciones de esa corte que el ejecutivo considere sin fundamento y con juicio equivocado; algo así como le decisión de un magistrado de la SCJN de México al dar entrada a una demanda de amparo del pasado presidente consejero del INE para desestimar y congelar una propuesta de reforma del ejecutivo que limita los excesos en ese instituto.

Sabido es que la Corte no debe admitir controversias que presente el INE, pero ese ministro sí lo hizo y con el criterio de que esa propuesta del presidente “pone en riesgo la democracia” la archivó para favorecer los inconstitucionales sueldos y prebendas de los directivos del INE. Los mismos magistrados reconocieron que ese ministro aliado a la oligarquía se había excedido, decidieron retomar el caso, pero mientras tanto les permitieron a los que ya se fueron lograr muy jugosas cantidades por liquidación, pensión, bonos, seguros y otras lindezas

Cuando el trienio de Salum acudimos a su oficina para tratar un asunto, se nos dijo que tenía llena su agenda que no nos podía recibir, que acudiéramos con su secretaria particular; bueno pues recíbanos el documento en oficialía de partes, no, llévelo a la secretaria particular, oiga, pero si va dirigido al presidente Salum, que acuda donde ya le indicamos. Total, agenda llena con su secretaria Minka y nunca nos atendieron ni nos contestaron, menos resolvieron.

Hoy acudimos a la oficina del gobernador y la misma historia; vaya a la secretaría particular. Igual sucedió en el sexenio pasado. Se percibe que es una táctica o filtro para pasar sólo a los cuates o a quien les pueda dejar un buen negocio. Si es instrucción de los jefes, echan por tierra aquello que en campaña juran, perjuran y aseguran que habrá puertas abiertas para todo mundo. Ahora que si esos filtros por su cuenta cierran las puertas o nunca pasan los documentos ni dan a conocer a sus jefes de tal o cual situación, problema, petición, propuesta, etc. y llegan a complicarse las cosas, la responsabilidad es del sistema, porque los funcionarios sólo llegan a saber los hechos por la prensa o porque el interesado se va más arriba.

De ida y vuelta, agradecemos en todo lo que vale a Mariano Alvarado su felicitación a ésta la Columna Liberal por haber cumplido 38 años y que nos hizo llegar a través de su prestigiada columna Tip Tip, la más leída en los medios impresos del estado de Durango.