Columna liberal

Injusticias de la justicia, un mal internacional





Las evidencias de la mala, dolosa, selectiva y corrupta aplicación de la justicia en México no es una novedad, sino una vergonzante conducta desde la SCJN hacia abajo, con las debidas, aunque escasas excepciones; nos explicamos.

En días pasados una instancia internacional “aplicadora” de la justicia, ordenó al gobierno de México revertir o anular la figura de detención de persona vinculadas a proceso de investigación y liberar a las personas presas por esa figura legal.

Pudiera tener validez dicha opinión o concepto de justicia desde el punto de vista de los derechos humanos y de la jurisprudencia, pero resulta incongruente su postura cuando se encarceló injustamente a Lula Da Silva para eliminarlo como candidato a la presidencia, o cuando se dio el golpe de estado en Bolivia contra Evo Morales y más recientemente el también golpe de estado y encarcelamiento del presidente de Perú ¿por qué entonces esa instancia guardó silencio? lo anterior la evidencia como cómplice de las fuerzas oligárquicas no sólo de esas naciones andinas, sino internacionales también.

Como resultado de esas contrariedades un juez acaba de otorgarle la libertad al “mocha orejas”, un secuestrador, torturador y asesino con pruebas irrebatibles de parte de las víctimas o de los familiares de ellas y por criterios aberrantes de ese juzgador, para quedar bien sabe Dios con quién, o simplemente para llevarle la contra al poder ejecutivo mostrándole músculo o de a cuánto fue y decide dejarle libre, cuando lo más procedente era reponer el proceso. Y de esta manera van a seguir actuando irresponsablemente, al cabo son un poder autónomo ¿o cuándo se ha visto un juez corrupto en la cárcel?; por ello urge pero ya una reforma judicial.

Mire usted amable lector, quisiéramos platicarle de cosas más agradables, positivas y agradables, pero suceden tantas cosas increíbles que no se puede guardar uno las ganas de mostrar nuestra inconformidad como por ejemplo la existencia del cartel de los notarios que opera por el rumbo de Veracruz hasta el sureste. Y no es esto con el afán de fastidiar a nadie, pues aunque no nos lo crean, tenemos amigos que son Caballeros de Colón, priistas, panistas y por supuesto como en este caso notarios como lo fue el licenciado Juan Parral Pérez, hombre serio amable y muy honesto, padre del también distinguido H. Juan Parral Pérez, los siempre bien recordados Ángel Rodríguez Solórzano, Ricardo Alvarado, Jesús Flores; pero en el caso de esos nefastos y corruptos del cártel de notarios, de plano no tienen madre.

Mire que en complicidad con terratenientes perversos, escrituran propiedades, especialmente terrenos en otros estados y con la mano en la cintura y (va de nuevo), con la complicidad de los jueces venales despojan a los legítimos propietarios de sus bienes. Urge en el país poner un freno a tanta maldad y sed de riqueza mal habida a costa del sufrimiento de tanta gente impotente y sin manera de defenderse.

Pero todavía hay personas con otra forma de ser como Belem Hernández, quien con emoción se preocupa por llevar a los hogares mediante un canal televisivo, interesantes mensajes y temas culturales con invitados conectados con estas actividades, especialmente con valores locales. Adelante Belem.

Es curioso ver a personas que como en estos tiempos de calor y sol abrazador, buscan la sombra de un árbol sin haberse preocupado nunca por sembrar uno solo.