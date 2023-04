Columna liberal

El espíritu, sutil carro del alma





Se espera que para la próxima selección de candidatos por Morena en el estado de Durango, se opte por dar preferencia a los militantes naturalitos de este partido como Nacho Aguado, Iván Martínez, Margarita Valdez, etc.

Y no a los chapulines que con menos o sin méritos han sido favorecidos, pero que han decepcionado como una diputada local, quien discrimina a los morenistas de infantería ignorándolos, pero que ya anda muy movidita con los grupos centrales de la dirigencia para verse favorecida.

Al tema: Cuando las almas vuelven a la luz, ellas llevan como asquerosas manchas sobre su cuerpo sideral o etérico todas las faltas de su vida y para borrarlas es preciso que vuelvan a la tierra y expíen. El nacimiento y la muerte encierran al hombre entre dos límites fatales, son dos puertas de tinieblas más allá de las cuales nada ve. Los iniciados siempre han dicho al hombre: “Lo que se agita en ti es un doble etérico del cuerpo que contiene en sí mismo un espíritu inmortal”. El espíritu se afina y se teje por una actividad propia de su cuerpo espiritual.

Sutil carro del alma, le llamaba Pitágoras al espíritu, porque está destinado a arrebatarla de la tierra después de la muerte. El alma es el órgano del espíritu, su envoltura sensitiva, su instrumento volitivo y sirve para la animación del cuerpo, que sin ella sería inerte. Al morir el cuerpo, el alma no ve más que a su guía alado, (el espíritu), que la lleva con rapidez de un relámpago por las profundidades del espacio. Ya al despertar en los valles de un astro etéreo sin atmósfera elemental es rodeada de formas luminosas, hombres y mujeres que le rodean en sagrado grupo para iniciarle en el santo misterio de su nueva vida.

Ese grupo no son dioses, son almas como ella que han vuelto a encontrar su divina patria donde una luz secreta les baña, luz de felicidad y alma del mundo, la presencia de Dios.

Ahí encontrará el llamamiento de los enviados, de los alados genios, de aquellos que se llaman dioses porque han escapado al círculo de las generaciones que le impulsarán a la luz de arriba. Conducida por esas inteligencias sublimes tratará de deletrear el gran poema del verbo oculto, de comprender lo que pueda distinguir de la sinfonía del universo.

Recibirá las enseñanzas jerárquicas de los círculos de amor divino. Tratará de las esencias que esparcen en el mundo los genios animadores. Tal es la vida del alma que concibe apenas nuestro espíritu manchado por las impurezas de la tierra, pero que adivinan los iniciados, que viven los videntes y que demuestra la ley de las analogías de concordancias universales.

No profundizaremos en si existe o no la reencarnación, sólo como dato para los incrédulos citaremos lo que dice Jesús a sus discípulos en el evangelio de Mateo” Porque todos y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir más adelante. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron”. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.

La anterior es una entrega nuestra publicada en este medio en agosto del 2000, pero que tiene vigencia y lo que quisiéramos es abordar temas ilustrativos o históricos para salir de los enconos de la política que mucho nos dividen, pero cuyo origen es la perversidad, odio, codicia, revanchismo, etc. de los grupos de poder que se han visto desplazados por otro tipo de gobierno que se preocupa por la equidad , el combate a la corrupción y la impunidad, es decir, continúa la lucha entre esas dos corrientes, la de la izquierda contra el conservadurismo, el bien contra el mal y donde nadie cede terreno y es cosa de nunca acabar.

Expreso mis condolencias a los familiares y pesar por la desaparición de un hombre bueno y valioso como lo fue don Ricardo Lezama Pescador, amigo de los masones y empático con el liberalismo, nieto además de Felipe Pescador, grado 33 de la masonería y envenenado por quienes menos espera uno de ellos, como es también nuestro caso.

Luego continuaremos ocupándonos de su positiva trayectoria.