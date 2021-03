COLUMNA LIBERAL... Diputados morenistas discriminan a liberales

Derecha la flecha, los diputados locales morenistas llegaron a una curul gracias al efecto López Obrador, un gran liberal él, pero oh qué gran decepción y qué mal agradecidos resultaron.

Pues la diputada que los coordina y a quien por escrito se le solicitó el apoyo necesario para materializar un proyecto a fin de hacer un justo reconocimiento a otro gran liberal de nuestra entidad, pues resulta que no sólo se negó a recibir a quienes se comisionó para tales efectos, sino que mucho menos tuvo la atención de contestar la petición, lo menos que pudo hacer era haber canalizado el escrito a otro compañero de su bancada, ya que se especificaba que todos ellos pudieran participar. Se percibe pues que no sólo hubo ingratitud por parte de esos legisladores sino discriminación para quienes otra cosa les merecía.

Qué mal se vio el director de Seguridad Pública queriendo culpar a la Contralora y a la directora de Finanzas municipales y más directamente a Martha Judith Ávila Lucero, a quien acusó públicamente de inmovilizar las patrullas señalándola irresponsablemente este funcionario de dejar desprotegida la ciudadanía, hecho incierto, ya que sí se vieron circulando el fin de semana policías a bordo de sus unidades oficiales.

La realidad es que cualquier funcionario al tomar posesión de su cargo, lo primero que hace es ver con qué material humano e infraestructura cuenta para luego corregir errores y hacer planes y programas.

Ese ha sido otro de sus errores. Y pues hoy que su mero jefe, para empezar fue quien giró las instrucciones para que las precitadas directoras procedieran y entonces sí que apareció el peine; patrullas yonqueadas, otras en reparación, otras no localizadas, etc. pero la dotación de gasolina seguía fluyendo para todas, así que licenciado Bracho debe tanto una aclaración como una explicación de los destinos de esa jugosa partida de gasolina al alcalde Salum y a quien paga esos gastos, o sea la ciudadanía en vez de andar repartiendo sus culpas.

El fiscal general de la nación no es tan tonto para girar una orden de aprehensión, para previo desafuero y destitución del cargo consignar, tal cual es el caso del hasta ahora gobernador de Tamaulipas que en una entrevista ya hasta se le oyó la voz quebrada; y es así que algunos gobernadores de la república separatista del norte ya empezaron a poner sus barbas a remojar luego de escuchar esa canción que dice “Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando” ¿o por qué será pues que el gober de Jalisco ya le cambió su tono altanero de voz para con el presidente y al Bronco ya no se le oye tan bronco?

A López Obrador cuando fue jefe de gobierno del D. F. sólo y por abrir una calle para facilitar el acceso a un hospital, infundadamente le fabricaron un delito y en la Cámara de diputados, los legisladores del PRI y los del PAN se unieron para hingarlo y hoy que dice el fiscal que existen, según él, pruebas de delitos graves cometidos por García Cabeza de Vaca, esos mismos diputados que les dijimos, ponen el grito en el cielo argumentando que no es cierto, que eso es una venganza política y muchos lloriqueos más.

Pues que no el senador Madero le dijo a AMLO muy enojado “si usted tiene pruebas de que algún ex presidente o gobernador cometió algún delito, pues métalo al bote sin necesidad de consultas” pero hoy que ya se dio el caso, pues que siempre no. Acéptenlo reaccionarios y fifís que les juntan piedras, el presidente no está jugando, está gobernando bien y no está para cumplir antojos.

No señores gobernadores, senadores, diputados, etc. del PRIAN y partidos morralla que les acompañan, si existen robos, desvíos, fraudes, impunidad, etc. y sobre todo a gran escala como lo acostumbraron, es decir corrupción a todo lo que dio y para que no se piense que es venganza política, persecución personal, etc. quieran que todo se deje así sin siquiera regresar lo robado y mucho menos dictarles prisión, pues entonces están abogando para que todo siga igual de podrido como antes.