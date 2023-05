Comentarios constitucionales

Legislando sin respeto a la Constitución





La Cámara de Senadores aprobó al vapor reformas legales sin observar las formalidades que establece la Constitución General de la República. En efecto, desde el requisito exigido para abrir la sesión del Senado se advierten irregularidades.

El artículo 63 constitucional establece que las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo, sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros.

En tal virtud, para que el Senado pueda sesionar se necesitan 65 de sus integrantes de un total de 128, pero faltaba una legisladora que se encontraba en Bélgica.

Por tal motivo, se le concedió permiso para que entrara en funciones su suplente; sin embargo, tal punto no estaba listado en el orden del día, por lo que se necesitaba incluirlo, pero, para modificarlo, era necesaria la mayoría de sus integrantes.

No obstante tal irregularidad, las y los legisladores aliados al presidente de la República celebraron la sesión en una sede alterna, la vieja casona de Xicoténcatl, en el centro histórico de la Ciudad de México.

Hay inconstitucionalidades muy evidentes, tal como sucede con las reformas a la Ley Minera, las cuales se aprobaron sin que se tenga noticia de que se haya realizado la consulta indígena.

En cuanto a lo legislado en materia de ciencia y tecnología, se hizo sin que se respetara el compromiso de escuchar previamente a la comunidad científica. Además, en la sesión únicamente hubo un comentario de una senadora, de tal manera que no se dio una auténtica discusión.

Hay versiones encontradas sobre los motivos por los cuales no estuvo presente la oposición en la discusión. Lo cierto es que varios ciudadanos estamos molestos con la forma en que, en no pocas ocasiones, se legisla en México, pues no se cumple con el proceso deliberativo.

El principio de deliberación parlamentaria consiste, según la Suprema Corte, en la participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, que tanto las mayorías como las minorías parlamentarias puedan expresar y defender sus opiniones en un contexto de deliberación pública.

Por lo antes expuesto, además de otras irregularidades que no alcanza el espacio para comentar, algunas reformas, sino es que todas deberán ser declaradas inconstitucionales.