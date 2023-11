Comentarios constitucionales

Catástrofe en Acapulco





El tema obligado a tratar es la catástrofe en Acapulco, en la que debido a la fuerza del huracán Otis perdieron la vida decenas de personas y se produjeron cuantiosos daños materiales que dejaron en el desamparo a miles de familias.

El objetivo de este artículo no consiste en centrar la atención sobre el fenómeno de la naturaleza al que me he referido, de cómo en pocas horas de tormenta tropical pasó a convertirse en uno de los huracanes más potentes que han tocado suelo mexicano, pues esa explicación corresponde a los expertos.

El propósito es comentar el hecho de que algunas personas aprovecharon la catástrofe para sacar provecho personal.

Pues bien, como consecuencia del huracán se quedaron miles de personas sin servicios básicos como el suministro de agua; incomunicadas, pues se dañó la red telefónica; también a oscuras, al sufrir graves daños la red eléctrica. Por esta última razón, reinó la inseguridad por cientos de horas.

Ante la desgracia, vino el saqueo, es decir, personas se apoderaron de bienes ajenos que se encontraban en exhibición en centros comerciales y otros lugares, lo que, sin duda, actualiza conductas delictivas.

A tal grado llegó la desesperación de los comerciantes que tuvieron que organizarse para defender los bienes de su propiedad frente a personas que aprovechan la tragedia, el caos, el dolor ajeno, para sacar provecho propio.

Las personas que participan en los saqueos, en la rapiña, despliegan conductas antisociales y muestran vileza. Además, hay que considerar que tales hechos de saqueo fueron realizados por mexicanos contra sus propios compatriotas, por lo que muestran ante el mundo la cara de un México bárbaro.

Por fortuna, en la otra cara de la moneda, encontramos mexicanos que, en su mayoría, ante las catástrofes, han mostrado solidaridad, lo que denota que se mantiene, todavía, el lazo social, aunque muy debilitado en estos tiempos en los cuales impera el individualismo.

Considero -por las actitudes de las personas que han saqueado, no por razones de sobrevivencia, sino para aprovechar la situación de descontrol y hacerse de bienes suntuarios-, que muestran las grandes fallas de las instituciones encargadas de inculcar solidaridad y empatía, además de respeto a la ley.

Las instituciones deberán trabajar más a fondo para inculcar tales valores, pero también las autoridades, con independencia del ámbito de gobierno y al partido que pertenezcan, tienen que aplicar la ley cuando se actualicen los supuestos que ésta contempla.