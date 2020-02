Comentarios constitucionales

Los motivos de la reforma judicial

Conocer los motivos escritos y no escritos de la iniciativa de reforma judicial, cuyo contenido son las propuestas que formuló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su equipo de trabajo, me parece que es determinante para comprender los alcances de las modificaciones planteadas.

Formalmente, se anota que se pretende “transformar a fondo al Poder Judicial de la Federación” en beneficio de la sociedad. Sin embargo, conviene no conformarse con lo escrito en el papel, sino encuadrarlo en un esquema que permita conocer las razones por las cuales se reforman las constituciones.

Son diversos los motivos que justifican la expedición de una Constitución o sus reformas. Entre otras causas, se expide una Ley Fundamental cuando un pueblo adquiere su independencia y fija las reglas por las cuales se regirán, lo cual, obviamente, no aconteció recientemente.

Tampoco existe, hasta este momento, un nuevo régimen que obligue a cambiar las instituciones, aun cuando sea una de las pretensiones del gobierno federal; no obstante, puede no serle funcional al presidente de la República, para su proyecto de gobierno, el actual funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

Me detengo en esta última causa para decir que con anterioridad a la presentación de la iniciativa de reforma judicial, sí se presentó por parte de un legislador otra iniciativa francamente violatoria de la independencia judicial, como fue la propuesta de creación de una Sala Especializada con competencia para conocer, entre otros asuntos, de responsabilidades administrativas y delitos derivados de actos de corrupción de servidores públicos o particulares, con lo cual se pretendía “alinear” a los juzgadores, además se formaría una mayoría dentro del Pleno que impidiera la declaración de invalidez de normas generales que fueran impulsadas por el presidente.

Otro ejemplo más, en el que claramente se percibía la violación de la independencia judicial, fue el proyecto que se filtró a las redes sociales, en el que se proponía designar por el Senado, a propuesta del presidente en ternas, a jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal, cuya vigilancia y disciplina recaería en ese órgano legislativo. Afortunadamente, no se presentó como iniciativa.

Al dar lectura a la iniciativa actual, me pude percatar que no se trata de una refundación del Poder Judicial de la Federación, no se toca la estructura de la Suprema Corte ni se pretende que haya una nueva integración del Máximo Tribunal, sino que trata de resolver problemas concretos que se perciben en su funcionamiento.

En efecto, una institución se reforma cuando hay problemas que afectan su funcionamiento, lo cual acontece en el Poder Judicial de la Federación, pero, afortunadamente, no están generalizados, incluso las medidas adoptadas por el presidente de la Suprema Corte, en su primer año de gestión, han sido eficaces para atacarlos frontalmente, tal como sucedió con el nepotismo, que para frenarlo se readscribieron a noventa y ocho juzgadores federales. Las reformas propuestas reforzarán la gestión de quien preside el Tribunal Pleno.

No obstante, me preocupan algunos aspectos de la iniciativa, como es el caso, entre otros, de la designación de órganos judiciales para resolver casos vinculados a violaciones a derechos humanos, pues constituye una excepción a las reglas de turno y competencia, lo cual se puede prestar a que se interprete que se trata de la utilización de juzgadores “a modo”, tal como lo refiere el colectivo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Eso sí puede repercutir en la independencia judicial.

Aunado a lo anterior, considero que se debe meditar más de una vez la propuesta sobre la inimpugnabilidad de los autos que desechen el recurso de revisión en amparo directo, pues se va a privar a las personas de la posibilidad de impugnarlos.

Considero que no se debió omitir en la iniciativa que presentó el Presidente de la República, el tema del federalismo judicial, pues la impartición de justicia no se realiza únicamente por los órganos judiciales federales, sino también por los de las entidades federativas. Asimismo se debería discutir sobre el procedimiento y los requisitos para la designación de ministros, y profundizar en el análisis del sistema de control de constitucionalidad, entre otros temas.

Se enriquecería mucho la iniciativa si se escuchara a las asociaciones de profesionales del Derecho, a académicos, a organizaciones de la sociedad civil, entre otros, y que no suceda como con la propuesta que se hizo por parte de quien tiene la representación del Poder Judicial de la Federación y de su equipo de colaboradores, que no fue discutida por los ministros ni por los jueces y magistrados federales. La justicia es de interés de toda la sociedad, y no debe quedar al margen de la discusión.