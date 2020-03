Comentarios constitucionales

Que caiga el feminicida

La letra del coro de la “Canción sin miedo”, que se ha convertido en un himno en contra de la violencia, en contra de su expresión extrema como es el feminicidio, menciona: “Que caiga con fuerza el feminicida”, como asignatura pendiente del Estado mexicano, para obligarlo a que se aborde con urgencia y de forma contundente el grave problema de violencia que sufre la mujer.

En efecto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de enero de este año de 2020 fueron privadas de su vida 10 mujeres cada día, en algunos de esos casos quedó comprobado el feminicidio, incluso el día de la marcha, 8 de marzo pasado, varias mujeres fueron asesinadas.

En primer lugar, se debe aclarar qué se entiende por feminicidio. En términos generales, es la privación de la vida de una mujer por razones de género, es decir, aunado al sexo de la víctima, tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere conocer la motivación y el contexto en el que se perpetró el delito.

Hay quienes han vertido su opinión en contra de la existencia del tipo penal de feminicidio, tal vez por falta de información, pues centran su atención únicamente en el sexo de las personas y advierten que hay más privaciones de la vida de hombres que de mujeres, empero el error que cometen es que omiten analizar el elemento finalista, que según el Máximo Tribunal ha considerado que consiste en que “la privación de la vida constituya una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder entre hombres y mujeres, esto es, que el homicidio sea perpetrado en razón de género”.

Es preciso poner énfasis en que, en nuestra sociedad, la violencia perpetrada en agravio de los hombres y de las mujeres es diferente. Las mujeres son víctimas de la violencia desde el espacio en el que se deberían sentir más seguras, más protegidas, como es en su hogar. Por el contrario, en muchas ocasiones, quienes ejercen la violencia son sus propias parejas sentimentales.

También ya fue resuelto por la Suprema Corte que, tal como está tipificado el delito de feminicidio (caso de Guanajuato), no es discriminatorio al referirse solo a la mujer, pues la distinción obedeció a una finalidad objetiva constitucional y convencionalmente válida, que se justifica razonablemente y que cumple con el requisito de proporcionalidad. El tipo penal garantiza a la mujer el derecho a una vida libre de violencia.

No me cabe la menor duda que la tipificación del delito de feminicidio no es suficiente para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, pero sí es un gran paso en el combate a la comisión de tal delito, además, tal como se han pronunciado otras personas, logra visibilizar el gran problema que vivimos en nuestro país y facilita que se diseñen y lleven a cabo medidas para combatirlo.

Para lograr lo anterior, se debe erradicar la discriminación hacia la mujer, prohibida en el artículo primero constitucional, pues la violencia hasta llegar a su expresión extrema, como es el feminicidio, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), es una forma de discriminación en contra la mujer, según lo estableció en la Recomendación General 19, al interpretar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Es necesario mencionar, al respecto, que en el sistema interamericano se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belém do Pará”, y en su artículo primero define lo que debe entenderse por violencia contra la mujer: “Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer, tanto en el ambiente público como en el privado”.

Los días 8 y 9 de marzo de este 2020 deben ser considerados como un hito que marque la dirección en la que se debe mover la sociedad mexicana: luchar por la eliminación todas las formas de discriminación contra la mujer, para lograr que viva una vida libre de violencia. Que se haga realidad lo que establece la “Canción sin miedo”: “Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor”.