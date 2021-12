Comentarios constitucionales

La situación lamentable de verse obligado a dejar la casa, la patria, los familiares y las amistades, y más aún de arriesgar la vida, es la tragedia que viven los migrantes y que se hace más visible cuando hay acontecimientos como la masacre de San Fernando, Tamaulipas, o los de este mes de diciembre en Chiapas, en los que perdieron la vida 55 personas.

En efecto, son miles de personas las que se ven obligadas a emigrar de su país de origen hacia otro con mayor prosperidad, en virtud de que consideran insoportable la violencia que viven en el día a día, a lo que se le agrega la falta de oportunidades para trabajar y de superación.

Salen de su país con la esperanza de encontrar un futuro mejor en los Estados Unidos de América, pero, para llegar a dicho destino, tienen que cruzar el territorio mexicano, donde van a sufrir discriminación y exponerse a todo tipo de riesgos, entre los que se incluye la pérdida de la vida, como de hecho así ha sucedido a muchas personas.

Recordemos, la tragedia que aconteció en agosto de 2010, cuando fueron privadas de su vida 72 personas, 14 mujeres y 58 hombres, a manos de un grupo del crimen organizado, en San Fernando, Tamaulipas, entre los que se encontraban migrantes de diversos países.

Ahora, varios migrantes no fueron privados de su vida por medio de balas, pero no por ello deja de ser una muerte terrible, pues en un tráiler que, en su parte trasera transportada más de un centenar y medio de personas hacinadas, que sólo contaba con una pequeña abertura para que no se asfixiaran, volcó en la carretera y se estrelló con un puente en Chiapa de Corzo, con el saldo de 55 personas muertas y más de 100 lesionadas.

Las condiciones en que viajaban se deben al endurecimiento de las leyes migratorias y, con tal de evadirlas, hacen tratos con bandas de traficantes de personas, no obstante que peligra su vida al viajar en condiciones de alto riesgo, pues, por el relato de los hechos, sabemos que no había espacio para moverse dentro del tráiler y que apenas contaban con el mínimo de oxígeno para no morir.

Muchas cosas son cuestionables ante tales acontecimientos, pero lo que nos preguntamos algunas personas es, ¿cómo pudo transitar ese tráiler por territorio mexicano, habiendo salido desde Guatemala, sin que fuera detectado por la Guardia Nacional ni por los gentes de migración, a pesar del cúmulo de migrantes que viajaban en su interior?

Hay versiones encontradas, pues un prestigiado periódico nacional expuso que el tráiler debió pasar por los menos tres puntos de revisión, mientras que el Comandante de la Guardia Nacional afirmó que no cruzó ninguno de los puestos de revisión para rescate de migrantes.

Con independencia de lo anterior, lo que presumimos algunas personas es que continúa la corrupción en nuestro país y que algunos servidores públicos están coludidos con las bandas de traficantes de personas para hacer jugosos negocios con el tráfico humano.

Lo cierto es que en México se vive luto continuo, tan sólo en diciembre de este 2021, en un fin de semana 222 personas fueron privadas de su vida, 55 migrantes muertos en un solo acontecimiento, a lo que se agregan las personas fallecidas a causa de Covid-19. Lo anterior, no se puede calificar de otra manera, más que como tragedia.