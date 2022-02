Comentarios constitucionales

Como parte de los avances que se tienen en la discusión de la que se proyecta como la nueva Constitución chilena, se encuentra la aprobación de los primeros artículos en los que se reconoce el pluralismo jurídico, por ende, coexistirán la justica impartida por el Poder Judicial actual y los sistemas jurídicos indígenas.

En efecto, durante los seis primeros meses de este año, el pueblo chileno estará inmerso en la discusión para expedir una nueva Constitución que reemplace la que fue expedida en la era de Augusto Pinochet.

En octubre de 2020, como se recordará, la ciudadanía votó por la opción de expedir una nueva Ley Fundamental. Triunfó en la votación, que alcanzó una participación del 50% de la ciudadanía, la opción por crear una convención constituyente, 78.3% contra el 21.7%, esto es, casi 8 de cada 10 ciudadanos consideraron que llegó la hora de un nuevo momento constituyente.

Por tal motivo, se eligieron a 155 ciudadanos que integran la convención constituyente para redactar una nueva Constitución, con base en las propuestas de sus integrantes, pero también del propio pueblo.

Así fue que se recibieron 1,275 propuestas para incluir en la nueva Constitución: 947 las presentaron los mismos constituyentes; la ciudadanía presentó 78, luego de reunir el número mínimo de firmas que era de 15 mil; así como 250 que se reservaron para los pueblos indígenas.

Lo positivo de este proceso constituyente es que se dio participación a la ciudadanía para la presentación de sus propuestas. No obstante, ante el gran cúmulo de ellas, se están viendo presionados los constituyentes, además de que hay propuestas que rompen con la ortodoxia constitucional.

Una de esas propuestas consistía en eliminar a los tres poderes del Estado, que desde el siglo XVIII se ha considerado a la división de los mismos como uno los elementos esenciales de las constituciones y, en su lugar, proponían que hubiera una asamblea plurinacional de las y los trabajadores de los pueblos. Esa propuesta terminó por ser rechazada.

Lo antes relatado nos da una idea que no será nada fácil fijar el contenido de la Constitución chilena, además, para que ésta entre en vigor, es menester que en forma posterior el pueblo vote a su favor, pues, de no ser así, no quedaría concluido el proceso constituyente.

Por lo pronto, entre los artículos ya aprobados, se encuentran dos relativos a la justicia indígena. Lo anterior, gracias a que se reunió la votación requerida de los dos tercios de los sufragios, es decir, 114 votos a favor y 37 en contra.

En tal virtud, seguirán los tribunales del Poder Judicial impartiendo justicia, pero también habrá justicia indígena de acuerdo con sus sistemas normativos. Un artículo aprobado establece lo siguiente:

“Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto a la libre determinación y los estándares internacionales de los derechos humanos interpretados interculturalmente”.

Lo anterior significa que los pueblos indígenas, aunque seguirán regidos por las normas que expida el órgano legislativo de aquel país, también se aplicará su sistema normativo en ciertos ámbitos de su vida, con lo cual se dará un avance en la justicia indígena y en materia de pluralismo jurídico.