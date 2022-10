Comentarios constitucionales

Invalidez de requisitos para cargos públicos

En forma reciente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidas algunas disposiciones legales locales por ser contrarias a la Constitución General de la República.

En efecto, el Pleno del más alto Tribunal del país resolvió acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las que aplicó criterios que había emitido con antelación en otros asuntos que fueron sometidos a su conocimiento.

Uno de esos casos se refiere a la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, en concreto, al artículo 8, fracción I, en relación con el artículo 60, fracción I, de la Constitución Política local. La última disposición consagraba lo siguiente: “Para ser nombrado magistrado del Poder Judicial se requiere como mínimo: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles”.

Como consecuencia de lo plasmado en la Constitución local, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California en su artículo 8, fracción I, establecía que para ser nombrado magistrado de dicho Tribunal se deberá cumplir con los mismos requisitos que exige el texto constitucional para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Pues bien, se declaró inválida la porción normativa “por nacimiento”, al aplicarse el criterio que establece que “las legislaturas locales carecen de facultades para reservar el acceso a cargos públicos a mexicanos por nacimiento”, de tal manera que fijar la competencia para las legislaturas locales en ese sentido, resulta inconstitucional.

En los mismos términos se declaró inválida la porción normativa “por nacimiento”, que estaba consagrado en el artículo 20, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos.

En otros casos, la propia Suprema Corte también hizo valer el principio de presunción de inocencia, pues el hecho de estar sujeto a un proceso penal o administrativo, no es obstáculo para que una persona no pueda acceder a un cargo público, pues, por ejemplo, en materia penal, mientras no se dicte sentencia condenatoria, se sigue presumiendo que la persona imputada es inocente.

Uno de los casos se refiere a la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos, el artículo 20, fracción I, establecía para ocupar el cargo de juez especializado en justicia penal para adolescentes, no haber sido condenado “ni en el juicio de responsabilidad administrativa”, lo cual viola la presunción de inocencia.

En Guanajuato también se invalidaron disposiciones contenidas en los artículos 27-2, fracciones V y VI, y 95-1, fracciones V y VI, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, que contenían preceptos que violaban el derecho a la presunción de inocencia.

Se fijaban requisitos para ser titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección, que son inconstitucionales, por ejemplo, para el primer cargo: “No haber sido sentenciado por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal por delito doloso”.

Esos son, entre otros, algunos casos en los que se invalidaron disposiciones legales locales para preservar un principio fundamental en nuestro sistema constitucional, como es el principio de supremacía constitucional.