Comentarios constitucionales

El pasado 28 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte resolvió en controversia constitucional que es inconstitucional la omisión en que incurrió el presidente de la República, al no seleccionar y enviar al Senado de la República los candidatos para ocupar los tres cargos vacantes de comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), por lo que debe subsanarla dentro del plazo de 30 días naturales.

Lo anterior se debe a que el titular del Poder Ejecutivo de la Unión ha omitido seleccionar a los candidatos entre los aspirantes que se presentaron a las convocatorias de 2020 y 2021que, a juicio del Comité de Evaluación, cumplieron con los requisitos y obtuvieron las más altas calificaciones en el examen de conocimientos, lo que generó que no esté integrada la COFECE por los siete comisionados, tal como lo establece la Constitución.

Debemos recordar que el artículo 28 de la Constitución General de la República establece que el Estado mexicano contará con la Comisión antes mencionada, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, en la reforma constitucional de 11 de junio de 2013, se estableció que sería escalonado el reemplazo de comisionados.

Ese órgano autónomo tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y castigar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Al no estar funcionando la COFECE con sus siete integrantes, se presentan problemas de tipo práctico, por ejemplo: No se pueden tomar algunas decisiones, pues para aprobarse se requiere la mayoría calificada de cinco de sus miembros.

Aunado a lo anterior, se alterará el sistema de reemplazos por escalonamiento, tal como ha sucedido en otras instituciones, pero, sobre todo, se afecta el diseño original de la COFECE, previsto constitucionalmente.

Uno de los puntos de discusión fue la interpretación del último párrafo del artículo 28 constitucional, que a la letra dice: “Todos los actos del proceso de selección y designación de los comisionados son inatacables”.

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que es una causal de improcedencia aplicable al caso que se analiza; sin embargo, la opinión mayoritaria fue en sentido contrario, con la cual coincido por los siguientes motivos:

a) Las causales de improcedencia deben interpretarse de manera restrictiva; b) en el caso concreto no se está cuestionando el contenido de una decisión del presidente ni la ratificación del Senado, sino la omisión que antes se ha explicado;

c) la causal de improcedencia se refiere a actos en sentido estricto, no a omisiones, y d) dicha causal de improcedencia no abarca a las controversias constitucionales por referirse éstas a problemas competenciales.

En suma, es positivo que se siente el precedente que deben estar funcionados los órganos constitucionales autónomos, tal como está previsto su diseño en la Constitución, pues de no ser así se afecta la toma de decisiones y, por ende, no llevan a cabo su competencia constitucional.