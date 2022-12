Comentarios constitucionales

Válido el acuerdo sobre el uso de la fuerza armada





La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válido uno de los acuerdos más polémicos emitidos por el presidente de la República: El Acuerdo por el que se dispuso de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada.

En efecto, el pasado martes 29 de noviembre, se resolvió controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, en la que demandó la invalidez del acuerdo emitido por el presidente, el 11 de mayo de 2020, pero ¿cuáles fueron las razones por las que se consideró que es válido ese acuerdo, no obstante que estaba insuficientemente motivado?

Uno de los argumentos más contundentes fue esgrimido por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien estimó que el análisis se debería de centrar en saber si hay “invasión de competencias de un órgano sobre otro”, pues esa es la finalidad de la controversia constitucional.

A partir de dicha premisa, el ministro analizó si el citado acuerdo invade o no el ámbito de competencias de la Cámara de Diputados y, como es obvio, llegó a la conclusión que no, habida cuenta que su fundamento es el artículo quinto transitorio del decreto que contiene la reforma constitucional en materia de seguridad pública.

Ese artículo transitorio autoriza al titular del Poder Ejecutivo de la Unión a usar la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública en tanto la Guardia Nacional no desarrolle su estructura, capacidades e implementación territorial, de ahí que el Acuerdo no invade las atribuciones de la Cámara de Diputados, con independencia de lo adecuado o no de la medida o si es convencional o no.

Por su parte, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat consideró que al emitirse el acuerdo no se violó el principio de reserva de ley, pues no fue voluntad del Poder Revisor de la Constitución, reservar competencia al Congreso, sino que se facultó en forma expresa al presidente para disponer de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública.

En contra de ese mismo argumento relativo a la violación a la reserva de ley, el ministro Javier Laynez Potisek expuso que lo que el decreto mandató expresamente al Congreso de la Unión fue expedir la Ley de la Guardia Nacional, la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Más aún, remató el argumento del órgano legislativo al afirmar que si el Congreso consideraba que era necesario expedir una ley antes de que el presidente dispusiera de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, entonces era inexplicable la razón por la que en estos años no la expidió, e incluso incurriría en omisión legislativa.

Así pues, la votación final fue de ocho votos contra tres, a favor del proyecto que consideró que sí era válido el acuerdo emitido por el presidente de la República.