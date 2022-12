Comentarios constitucionales

A la tercera fue la vencida. En dos ocasiones se había tratado de declarar el estado de incapacidad moral de Pedro Castillo, presidente de la República del Perú, pero no se había logrado. Ahora, él mismo la facilitó, pues al violar la Constitución dio argumentos a los congresistas para tomar esa decisión y declarar la vacancia de la Presidencia de la República.

Pedro Castillo, ahora expresidente, intentó disolver al Congreso, establecer un gobierno de emergencia excepcional, gobernar por decretos-ley, así como declarar el toque de queda por seis horas, según lo anunció en un discurso el pasado siete de diciembre; sin embargo, ello no sucedió debido a que el Congreso declaró la vacancia en la Presidencia de la República.

En efecto, el artículo 134 de la Constitución del Perú establece que el presidente puede disolver el Congreso, pero únicamente en el caso de que éste haya censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, lo cual no sucedió, por lo que se generó una infracción a la Constitución.

Fueron varios los factores que determinaron el fracaso de Castillo en su gestión pública: No tenía experiencia para gobernar y al llegar al poder no pudo consolidar un gabinete, realizó muchos cambios y nombramientos de gente no calificada para ejercer los cargos y también se presentaron denuncias por corrupción, además la oposición de derecha se mantuvo firme en el rechazo a su triunfo y a las políticas implementadas.

La abogada Dina Boluarte, quien en diciembre de 2021 salió en defensa de Castillo cuando fue la primera moción de vacancia (censura) y dijo que “no agacharía la cabeza ante la derecha”, es quien ocupa la Presidencia, al ser la primera vicepresidenta.

El periodo presidencial que le correspondía a Castillo terminará hasta 2026, pero difícilmente se mantendrá en el poder Dina Boluarte, pues ha entrado el Perú en momentos de tensión y enfrentamientos en las calles y en diferentes ámbitos políticos.

Lo cierto es que el Perú ha estado sumido en inestabilidad política: Pedro Pablo Kuczynski renunció como presidente el 23 de marzo de 2018; luego subió a la Presidencia Martín Vizcarra, pero se declaró la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en noviembre de 2020;

Después Manuel Merino duró sólo cinco días en el cargo del 10 al 15 de noviembre, y Francisco Sagasti (2020-2021), presidente del Congreso, terminó el periodo que correspondía de 2016 a 2021.

Como se puede observar, algunos presidentes llegaron al cargo sin el voto del pueblo en las urnas, por lo que les faltó legitimidad democrática, aun cuando sí cumplieron con los procedimientos constitucionales.

Quienes tuvieron la titularidad del Poder Ejecutivo en Perú, no han tenido una vida tranquila después de dejar el cargo: Alberto Fujimori fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión; Alejandro Toledo está acusado de lavado de activos y colusión; a Pedro Pablo Kuczynskise le sigue un proceso en libertad, Martín Vizcarra está sujeto a investigación, y Alan García se suicidó antes de que lo detuvieran.

Esperamos que pronto en el Perú se generen condiciones para que se restablezca la estabilidad y así evitar que se llegue a más confrontaciones que generen violencia y más pérdidas de vidas humanas.