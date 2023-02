Comentarios constitucionales

Inconvencionalidad del arraigo





El pasado 27 de enero, el Estado mexicano fue notificado de la sentencia que pronunció en su contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la cual resolvió que tanto el arraigo como la prisión preventiva resultan contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esta colaboración me concretaré en exclusiva sobre la figura del arraigo, ya que la Corte IDH consideró que, además de esta técnica investigativa, también es inconvencional la prisión preventiva, pero por distintos motivos y, en consecuencia, ordena la reparación en diferentes términos para ser llevada a cabo por parte del Estado mexicano.

Una parte de los hechos que dio motivo a la emisión de la sentencia, fue que Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, así como Gustavo Robles López estuvieron privados de la libertad bajo la figura del arraigo del 18 de enero de 2006 al 17 de abril de ese mismo año, con fundamento en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996 y del artículo 133 bis del Código Federal Procesal Penal de 1999.

El arraigo es una figura jurídica que se aplica como técnica de investigación en una fase pre-procesal, lo que significa que no se ha formulado imputación ni se ha vinculado a proceso a la persona arraigada, no obstante sufre una restricción a su libertad para fines investigativos. Lo anterior es a todas luces violatorio de derechos humanos, tal como lo consideró la Corte IDH, en la sentencia del 22 de noviembre de 2022.





A continuación, se hará mención de los derechos violados.





a) El arraigo vulneraba los derechos a ser oído y a ser llevado ante el juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales; era contrario al derecho a no declarar contra sí; dejaba en estado de indefensión a la persona arraigada, pues no recibe comunicación previa ni detallada de la acusación que se pretende formular en su contra ni se le concede el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa;

b) No hacía referencia a los presupuestos materiales que deben ser cumplidos para aplicar este tipo de medidas restrictivas de libertad; c) No cumplía con ninguna de las dos finalidades legítimas previstas en la Convención, a saber: que la persona no impida el desarrollo del procedimientoni eluda la acción de la justicia, y; d) Vulneraba derechos a la libertad personal, al debido proceso y a la presunción de inocencia.





En la sentencia mencionada, la Corte IDH ordena al Estado mexicano que deberá dejar sin efecto, en su ordenamiento jurídico, la normatividad relacionada con el arraigo como medida de naturaleza pre-procesal restrictiva de la libertad para fines investigativos.