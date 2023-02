Comentarios constitucionales

Inconstitucionalidad de la Ley Nahle





La Suprema Corte invalidó una reforma a la Constitución de Veracruz en la que se establecía que serían veracruzanos los nacidos fuera del territorio con hijos veracruzanos, lo que abría la puerta para que fuera candidata a la gubernatura, una persona que no cumpla con los requisitos que exige la Constitución General de la República.

En efecto, el órgano revisor de la Constitución local adicionó una fracción III al artículo 11 con la finalidad explícita de definir quién tiene la calidad de veracruzano y estableció que sí lo sería quien, a pesar de no haber nacido en el territorio, tuviera hijos veracruzanos.

No obstante lo anterior, de la lectura del contexto político se advierte que la finalidad subyacente de la reforma era permitir que Rocío Nahle, quien nació en Zacatecas y actualmente es secretaria de Energía, fuera candidata a gobernadora, de ahí que analistas políticos la denominen: “Ley Nahle”.

El ministro ponente Ortiz Mena propuso que se declarara la validez de la fracción III del artículo 11 de la Constitución de Veracruz, debido a que la Constitución federal no establece ninguna regla expresa sobre cómo los estados deben o no considerar a una persona como nativo del mismo.

Aunado a lo anterior, el ponente consideró válido interpretar la palabra “nativo” de una manera evolutiva y no circunscribir su significado a que la persona haya nacido en esa entidad federativa que pretenda gobernar, sino que bastaría tener un vínculo con ésta por el motivo de tener hijos veracruzanos.





Por fortuna, ocho ministros rechazaron tal criterio, postura con la cual coincido, por lo siguiente:





a) lexicalmente nativo significa: “Nacido en un lugar determinado”;

b) en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917 se dijo de manera muy clara, tal como lo explicó el ministro Aguilar Morales, que se pretendía acabar con la práctica dictatorial de Porfirio Díaz de imponer a gobernadores sin vínculo y sin arraigo con los estados, por lo que se estableció el requisito de haber nacido en la entidad federativa que pretendía gobernar, y

c) a los estados no les es disponible el concepto de “nativo del Estado”, pues no se debe reintepretar “veracruzano” para con ello sustituir el concepto de “nativo”, ya que se abre la puerta a un posible fraude a la Constitución General de la República.