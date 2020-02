Comes y te vas: Vicente Fox Quezada

No se puede tapar el sol con un dedo. El año pasado por primera vez el Festival estuvo a punto de suspenderse. Si no es por la intervención del Gobierno del Estado, el Revueltas no hubiera sido posible. Hay que decirlo: fue un Festival que dejó mucho que desear.

Sorprendió a muchos cómo llegó Anabel Gutiérrez Parra al ICED como directora del Festival Revueltas. Pero no es ninguna sorpresa cómo y porqué renuncia a ese puesto en el Instituto de Cultura del Estado. Parafraseando al clásico: Anabel, te doy el nombramiento de Directora del Festival Revueltas y te vas. Si la llegada de Anabel es inédita, lo mismo resulta su renuncia. Al menos no recordamos que de manera directa se le hiciera del conocimiento al Gobernador del Estado, como es el caso de Anabel Fernández.

En los laberintos del poder, las “intrigas palaciegas” a las que hace referencia Anabel, el ICED no podría ser la excepción. Bien apunta en su renuncia la exdirectora de Promoción y Difusión Cultural, la preocupación que ha tenido por la cultura el Gobernador, porque al fin de cuentas él es el responsable ante sus gobernados. Ahora se sabe que Socorro Alanís le extendió a Anabel Gutiérrez para salvar el Festival Revueltas su nombramiento como directora de dicho Festival. Ya comenzado el Revueltas, la Directora del ICED se autonombró como directora general del evento y le dijo a Gutiérrez Parra que sólo se quedaba en calidad de vocera. O sea, que teníamos dos directoras del Festival: Anabel Gutiérrez y Socorro Soto Alanís.

No se puede tapar el sol con un dedo. El año pasado por primera vez el Festival estuvo a punto de suspenderse. Si no es por la intervención del Gobierno del Estado, el Revueltas no hubiera sido posible. Hay que decirlo: fue un Festival que dejó mucho que desear.

Pero la responsable directa del éxito o del fracaso del Revueltas es la directora del ICED. Seguramente Socorro Soto Alanís siente que ganó con la renuncia de Anabel Gutiérrez, de lo cual no estamos tan seguros. El gobernador José Rosas Aispuro Torres tiene las facultades para poner orden en el Instituto de Cultura y en cualquier otra área donde le fallen sus colaboradores, porque si él los nombra, también los puede remover en el momento que él quiera.

Y ya encarrerado el gato, el Festival Revueltas debe ser rescatado antes que sea tarde. No es justo tirar a la basura toda la historia que hay detrás del Festival. Dejarlo en las manos de la directora del Instituto de Cultura del Estado sería como dejar la Iglesia en manos de Lutero. En realidad a la sociedad no le interesa si Socorro se va o se queda como directora del ICED, lo que importa es que el Revueltas sea otra vez famoso a nivel nacional e internacional. Estamos a tiempo, se puede hacer mucho por dicho Festival, no sería mala idea que los empresarios del ramo turístico se incorporaran de manera formal y con una figura jurídica para que al fin el Revueltas sea un Festival Cultural Turístico. Zacatecas es un ejemplo a seguir.