Cómo combatir o evitar el feminicidio

Mucho se escucha, se lee, se comenta, se grita, se reclama, se reprocha, se exige que terminen y se castiguen los feminicidios, como una justa demanda de procuración de justicia, ante la oleada de actos delictivos de toda índole en contra de las mujeres.

Tema por cierto nada nuevo, pues hay que recordar el caso de Ciudad Juárez, un episodio muy triste y lamentable que incluso llegó a la pantalla grande como una película, muy mala por cierto, pero que puso en evidencia el tema en el plano internacional, dejando en aquellos años muy mal posicionado al gobierno mexicano en turno.

En estos días, uno sí y otro también, somos testigos de casos de violencia contra las mujeres, que muchas veces termina en agresiones, desapariciones, violaciones y asesinatos, sin que se encuentren a los culpables y mucho menos se haga justicia castigándolos.

Queda claro que el actual gobierno federal está siendo incapaz de planificar, proyectar y coordinar acciones con los estados y los municipios para prevenir y erradicar la violencia, no sólo contra las mujeres sino contra toda la población, que padece y sufre asaltos, robos, agresiones y muertes, como resultado de una profunda descomposición social, que ha dado pie a altos niveles de delincuencia y narcotráfico, que las fuerzas de seguridad no han podido contener.

Recientemente, en una de las famosas conferencias mañaneras del Presidente de la República, una valiente reportera se atrevió a cuestionar a quien no acepta cuestionamientos y no permite que alguien tenga un punto de vista diferente al suyo, si su gobierno tenía un plan puntual para resolver el problema de la violencia contra las mujeres, a lo que el titular del Ejecutivo, sin el más mínimo conocimiento del problema, se salió por la tangente y recurrió a su revuelto discurso demagógico, para no decir nada y evitar comprometerse con el pueblo que tanto alude y según él defiende, manteniendo en todo momento un semblante sonriente, burlón, como si le hiciera gracia que dejó a la pobre reportera con cara de interrogación esperando una respuesta coherente.

En mis tiempos de estudiante, cuando tenías alguna dificultad con algún compañero, no te dolía que te golpeara o te agrediera verbalmente o de alguna otra forma sino que se riera de tu desgracia, pues como decíamos en aquellos tiempos, “la risa es lo que calienta”, lo que de inmediato provocaba una reacción de defensa ante el provocador burlón.

En este caso, es mucha la gente que se está manifestando en la calle, en los sitios de reunión y principalmente en las redes sociales, en contra de la inacción del presidente y de su gabinete, cuyos funcionarios están siendo incapaces de llevar a cabo las tareas que les corresponden y contrario a lo que fue su principal lema de campaña, el combate a la corrupción, se están dando muchos casos de desvío de recursos, asignaciones directas de compras y contratos, enriquecimiento de hijos y parientes, entre otras prácticas que prometieron que jamás se volverían a presentar.

De verdad preocupa que el responsable del gobierno de un país no tenga la capacidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas y se ocupe de seguir culpando a los gobiernos anteriores de su falta de respuesta a las necesidades de un país que se le está desmoronando a pedazos y ni él ni sus superasesores parecen darse cuenta; o bien, seguir festejando sus ocurrencias, como la rifa de un avión presidencial, que si hubiese sido inteligente y tuviese visión de estadista, lo hubiese convertido, por ejemplo, en un transporte de primer nivel del arte, la cultura, la gastronomía, la ciencia, la tecnología y el deporte, entre otros temas, para llevar o todos los confines del mundo lo que se hace en México y se hace muy bien, pero parece que a este Presidente no le interesa que el mundo conozca su país, ni el valor de su gente, pues ello podría quitarle protagonismo y dejar de ser el foco de los reflectores.

La violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular se pueden prevenir y combatir, y por supuesto que se puede elaborar un plan de acción para tal efecto. El problema consiste en que haya voluntad política de los tomadores de decisiones para que ello ocurra y que se destinen los recursos necesarios para su implementación.

En tal sentido, es urgente pensar en una reacción social organizada: en la familia, en la escuela, en las instituciones de asistencia social, en los medios de comunicación, en los organismos gubernamentales y no gubernamentales, y en cualquier forma de organización social, se requiere insistir en que las personas deben aprender distintas maneras de cómo resolver pacíficamente los conflictos y estimular mejores prácticas de convivencia social.

Hay muchos caminos, para atender el problema de los feminicidios, como una manifestación específica de la violencia en general, pero sin duda habría que comenzar en las familias y en las escuelas, para luego avanzar a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.

No basta con mensajitos, carteles, folletos o panfletos en los medios de comunicación, es necesario un plan y muy especialmente un modelo de intervención socioeducativa que considere las causas y los efectos, los antecedentes y las consecuencias, de las acciones violentas, habida cuenta de que, como apunta Albert Camus, en El Mito de Sísifo, “podemos decir que el hombre, al elegir conducir sus actos por medio de la violencia y la agresión inhumanas, se convierte en el hombre del absurdo, que ve la condición humana como “una condición de prisionero, sin sociedad y sin futuro”.

Por esta razón, el arma fundamental para combatir la violencia es la educación, no sólo educando a las personas en las escuelas, sino en los hogares, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en cualquier espacio en el que se pueda establecer un diálogo informado que propicie la toma de conciencia y la transformación de las conductas de las personas en actos humanos, caracterizados por la comprensión, la solidaridad, el entendimiento y la convivencia responsable.

Pero evidentemente esta transformación social requiere de inversión, de recursos económicos, de trabajo conjunto, de esfuerzo permanente de gobierno y sociedad. Se requiere revertir los recortes presupuestales a la educación y a la salud y canalizar mejor los recursos que se están destinando a los programa sociales, despojándolos de la carga electoral que les está dando el gobierno, para reorientar el gasto hacia la educación integral de la sociedad.

Sé de antemano que estoy pidiendo demasiado, como peras al olmo, y que será difícil que nuestro presidente cambie su forma de ser, pues difícilmente chango viejo hace maroma nueva. Habrá que esperar, sin embargo, porque la esperanza es lo último que muere, si hay alguien con la influencia suficiente para hacer que el gobierno de un golpe de timón, enderece el rumbo y se ocupe de lo verdaderamente importante, aquello que nos hará evolucionar como sociedad y recuperar la humanidad que estamos perdiendo.