Como dijo el clásico: ¡No se hagan bolas!

Conforme el reloj político marca las horas finales, las y los aspirantes al gobierno del Estado padecen insomnio. No duermen por estar pensando en despachar en el Bicentenario. Mientras llega ese momento, veremos a muchas y a muchos que se quedarán colgados de la brocha. Las declaraciones suben de intensidad y las especulaciones están a la orden del día. En otros tiempos, el PRI era el primero en tener listos a sus candidatos. Las cosas han cambiado, ahora MORENA ha dado la voz de arranque al ser el primer partido que registra a sus candidatas y candidatos de acuerdo a los tiempos que marca la convocatoria.

En este contexto, no ha habido sorpresas, sorprendidos o “caballo negro”. Según se ha dado a conocer, los finalistas para la candidatura podrían ser, si es mujer, Maribel Aguilera o Marina Vitela. Si es hombre, los naturales serían Gonzalo Yáñez o José Ramón Enríquez.

En el caso de Maribel Aguilera, sin hacer mucho ruido hoy se sabe que tiene mucho tiempo construyendo su proyecto político para ser gobernadora. Por increíble que parezca, su reelección como diputada federal por el distrito 03 no fue casualidad, supo hacer y se benefició de los acuerdos políticos, que sin ellos no estaría considerada como una aspirante seria al gobierno del Estado en esta contienda. No se sorprenda si Maribel Aguilera es la candidata.

A la otra aspirante usted ya la conoce, es Marina Vitela. Ha hecho un buen papel en Gómez Palacio, sus bonos han subido, y sin duda es una aspirante de cuidado. ¿Cuál de las dos será, Maribel o Marina? Si el género es mujer, para cualquiera de las dos la moneda está en el aire.

Si el género es hombre, Gonzalo y José Ramón Enríquez Herrera se disputarán la candidatura. Manuel Espino, si piensa que puede ser candidato por su Ruta 5, si es pasión, que se le borre. Una cosa es utilizar su asociación política y otra aprovechar a MORENA para su proyecto personal.

Gonzalo Yáñez ha sido presidente municipal por Durango y candidato a gobernador y a diputado federal, perdiendo en esas ocasiones. Hoy por el tsunami de 2018 es senador de la República, y asegura “haber caminado al lado de Andrés Manuel López Obrador durante 25 años”. ¿Usted le cree? Nosotros tampoco.

Gonzalo Yáñez al parecer tiene escriturado de por vida al PT, y a nivel nacional en ese partido político tiene acciones, es socio del presidente del consejo de administración, Beto Anaya. El otro que no puede faltar en esta final es José Ramón Enríquez. José Ramón es un político muy polémico, en un tiempo fue gerente de Movimiento Ciudadano. Después, gracias a Juan Quiñones Ruiz, en ese entonces presidente del PAN, logró ir junto con José Rosas Aispuro Torres, en la aventura que se conoce como la alternancia. Que sea el candidato de MORENA depende en gran parte de Ricardo Monreal, a quien destapó para la presidencia de la República por MORENA. Maribel Aguilera, Marina Vitela, Gonzalo Yáñez y José Ramón Enríquez dependen de lo que se decida en Palacio Nacional por “ya sabes quién”.

Y hablando de mujeres y de traiciones, no falta mucho tiempo para que todo mundo hable de las y los aspirantes a la presidencia municipal de Durango. Uno que dice “ni muerto regresaré al PRI” es Gustavo Lugo Espinoza, quien comenta a sus más cercanos que él como la canción: “yo no soy como aquel que se va, pero luego regresa”.

Gustavo ya levantó la mano para ser candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano y en su momento será un candidato competitivo. Por MORENA, la candidatura podría quedar en Sandra Amaya o Nacho Aguado. Sandra todos los días anda en busca de sus aspiraciones. Nacho, de manera inteligente se ha retratado con figuras políticas y de la administración pública. La historia está por escribirse.