Como Margarito

No es frecuente coincidir con cuarenta y ocho matrimonios en un retiro en la playa, por lo tanto la diversión era casi una obligación. Tocaba mi turno en el juego, así que me esforcé sobremanera para caer “con estilo” y provocar el aplauso deseado.

Pero mi ostentada popularidad se vio eclipsada cuando Margarito salió del agua. Sin proponérselo, sin esfuerzo, sin ambición, como por “arte de magia” ganó la popularidad que le acompañó todo el retiro y que bien supo capitalizar con la humildad que le caracteriza.

Ahí me acordé del texto bíblico citado por nuestro “couch” en el taller precedente: “De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen”. Salmos127:2 DHH94I.

Aunque la anécdota puede parecer insignificante para muchos, no lo fue para mí. Dios me recordó una vez más que no todo se trata de esfuerzo, no todo es producto del sacrificio, no todo es por mérito propio.

De hecho, cuando esa actitud impregna la forma como hacemos las cosas, todo lo que obtenemos a cambio es solo “pan de dolores” (V60). No disfrutamos el logro, ni permitimos a los demás hacerlo; y créanme, que lo he visto innumerables veces en tantos años de trabajar con personas.

No me malinterprete, no estoy haciendo apología de la holgazanería, es claro que todos los principios bíblicos nos enseñan que la cultura del esfuerzo tiene su recompensa, que el trabajo rudo tiene rédito a mediano y largo plazo.

Pero, cuando el esfuerzo es movido por el deseo insano de ser “mejor” que los demás, o desarrollar un sistema de créditos para cobrármelos “cuando se ofrezca”, o peor aún, quitar el factor divino de la ecuación, pues todo se trata de que “me lo gané”, es decir de “meritocracia” , puede que mi filosofía o incluso teología “truene”, porque otra vez, cómo dice el proverbio en el salterio: Dios da el pan a sus amigos “mientras duermen”.

En otras palabras, nada vale más la pena que ser amigo de Dios y disfrutar de su cobertura, en ese contexto entonces, el esfuerzo tiene fruto verdadero.

¿Cómo podemos ser amigos de Dios? Como Margarito, recibiendo con gratitud y humildad ese magnífico regalo y entonces, compartirlo con otros.





