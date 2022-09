Con el pie derecho

“…si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre; te saciará en tierras resecas, y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño; serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables…” (Isa 58:10-12)

Todos queremos ser acreedores de estas bendiciones, que se esconden detrás de la belleza de la poesía hebrea cargada de imágenes metafóricas. Muchos pensamos que las promesas aquí enunciadas son privativas de grupos de elite que se dedican a la caridad. Pocos nos damos cuenta de que el contexto es una crítica a la religión sin obras, disfrazada en este caso de la disciplina del ayuno. Sólo algunos tuvimos el privilegio de asistir a una experiencia que deseamos con todo nuestro corazón marque el rumbo de los próximos seis años.

Ante un abarrotado Centro de Convenciones, con el merecido reconocimiento de compañeros y adversarios, locales y foráneos, gozando del tan necesario romance con los medios ávidos de conocer el gabinete, hasta el esperado grito de independencia que resonó en una plaza llena de aires de esperanza. Hubiera sido muy fácil para cualquiera de nosotros, incluyéndolo a él, perder el piso desde el primer día. Intuyo fue por lo mismo que su primer acto de gobierno, no fue una elegante cena sino un servicio a los más vulnerables, prácticamente en el anonimato, muy distante de las luces de los reflectores de las horas previas.

No me lo contaron, ahí estuve en la mañana y en la noche. Es por eso, que me atrevo a pronunciar desde esta plataforma de opinión que, si este es el tenor del nuevo gobierno, todas las bondades de esta profecía vendrán sobre nuestra tierra: Luz en medio de las tinieblas de la corrupción; prosperidad económica a partir de la productividad; y un pueblo unido que trabaja por la reconstrucción del tejido social: ¿la razón? se llama “investidura”. Por causa de lo que representa, todos, de alguna manera, comenzamos con el pie derecho: “cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra” (Proverbios 29.2).

leonardolombar@gmail.com