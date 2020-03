Conciencia y consciencia ante la contingencia de salud pública

Con la urgencia de reaccionar lo mejor posible ante la contingencia de salud que aqueja al mundo, los organismos internacionales y los países del mundo están tomando medidas importantes, en el ámbito de la salud pública, para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad, que está dejando sin vida a miles de personas en todo el mundo.

Algunos lo han hecho antes que otros, con mayor convencimiento o compromiso y con medidas más explícitas, pero hoy día parece que el desarrollo de la pandemia no respeta fronteras y se están presentando situaciones cada vez más difíciles de prevenir o de atender en todas partes del orbe.

El tema más importante, sin duda, es la capacidad hospitalaria de cada uno de los países en los que la pandemia está atacando con más fuerza, pues se hace evidente la falta de infraestructura, de médicos especialistas, de medicamentos apropiados, de pruebas de detección oportuna y en general de los insumos necesarios, tanto para los pacientes como para el personal de salud que tiene que atender esta peligrosa enfermedad de fácil y rápido contagio.

En nuestro país, la situación no es diferente, pues paulatinamente hemos visto como han ido apareciendo casos de la enfermedad en el centro, como en muchas de las entidades federativas, con la situación lamentable, de algunos fallecimientos, el creciente número de casos positivos y la creciente también cantidad de casos sospechosos de portación del virus.

Mucho se habla de que el contagio fue externo, de personas provenientes de países en donde previamente había ocurrido el esparcimiento del virus; sin embargo, al estar ya en el país, el número de contagios va creciendo y si no hay las medidas de contención necesarias se puede disparar.

Ante esta grave situación, que amenaza la salud de los mexicanos, a través de las redes sociales, primero por parte de los ciudadanos y mucho después de los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal–, hubo reacciones que intentaron difundir información acerca de esta peligrosa enfermedad, que se originó en China desde el último trimestre del año pasado, para generar conciencia ciudadana, prevenir y evitar la propagación de la enfermedad.

Los medios de comunicación también reaccionaron antes que el gobierno y comenzaron a difundir el avance de la enfermedad alrededor del mundo, mostrando imágenes y presentando datos de la evolución de la epidemia, que pronto se convirtió en pandemia y que vino a trastocar de gran manera el funcionamiento del mundo, no solo en cuanto a los sistemas de salud, que están enfrentando grandes retos, sino en cuanto a la economía de los países, las empresas productivas y los ciudadanos, lo que ha paralizado la producción y está afectando el comportamiento de los mercados y las bolsas de valores, lo que puede conmocionar el sistema financiero internacional.

Ante la emergencia internacional, se ha dispuesto el cierre de escuelas y la cancelación de eventos públicos y reuniones de muchas personas; gradualmente, se han ido cancelando eventos culturales, artísticos, de entretenimiento y deportivos. Muchas empresas y dependencias de gobierno han ido disminuyendo sus actividades y han pedido a los trabajadores que permanezcan en sus casas, al cuidado de sus familias para evitar el contagio y la propagación del virus.

En un país como México, con una formación cultural de poca conciencia ciudadana y débil consciencia de la realidad que se vive, hay que decirlo, la situación no es sencilla, pues muchas personas no han dimensionado la gravedad del problema y actúan de manera irresponsable, exponiéndose innecesariamente al contagio, o simplemente no pueden reaccionar, dada su condición de sobrevivencia, de trabajar en el día a día para llevar el sustento a su familia.

Así, ante el llamado de los ciudadanos, de los gobernantes y de figuras públicas de autoridad, llámense deportistas, actores, artistas, líderes de opinión e investigadores, se hacen llamados a la toma de conciencia o de consciencia acerca de comportamientos sociales mínimos que se requieren para prevenir y evitar riesgos de contagio y padecimiento de la enfermedad.

Ante esto, bien vale la pena hacer una distinción de las conductas o acciones que demandan una u otra acepción de la conciencia a la que se hace el llamado.

La conciencia, como cualidad específicamente humana, se define como el conocimiento responsable que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados de ánimo, de sus deberes u obligaciones y de sus actos morales, buenos y malos, en su caso. De esta manera, las personas tienen conciencia de actuar o no, intencionalmente, de tal o cual modo; son capaces de comprender o no el sentimiento de los otros; y, de respetar o no el medio ambiente en el que viven, dependiendo del nivel de conciencia de cada quien, por ejemplo.

La consciencia por su parte, también una cualidad humana reservada, se define como la capacidad del ser humano para percibir y reflexionar acerca de la realidad y reconocerse en ella; es también el reconocimiento de sí mismo ante el mundo.

Por ejemplo, se dice que se es consciente de los actos propios en tanto afectan a los demás; o bien, que no se es consciente del esfuerzo de los demás hasta en tanto no hay una afectación directa, que obligue una reacción. De esta forma se puede decir que la consciencia es un comportamiento más social que individual, a diferencia de la conciencia que es más bien una acción individual.

En pocas palabras, ante la emergencia de una pandemia tan amenazante como la que vivimos, lo que entiendo que como sociedad debemos hacer es tomar conciencia de nuestros actos y estados de ánimo, en tanto que sean los que individualmente nos protegen de ser contagiados, como estar en casa, seguir las medidas de higiene, reaccionar positivamente ante signos de enfermedad y guardar la calma.

Al mismo tiempo, hacer consciencia de que somos una sociedad que convive y en la que unos dependemos de otros, por lo que el cuidado también es para los demás, ayudar, colaborar, comprender y mostrar empatía por los demás. Efectivamente, mantenernos saludables es una doble responsabilidad, tanto individual como social.