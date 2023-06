Congruencia y militancia

Si los partidos políticos en la actualidad carecen de ideologías, su militancia tampoco practica la autocrítica. Pero en cambio, sí han caído en los grupos de interés y las trampas del pragmatismo. Esa es una de las razones porqué vemos a las políticas y a los políticos de siempre, en distintos partidos. En el PRI, quedó atrás aquello del “nacionalismo revolucionario” y en el PAN, “por una patria generosa”, y así por el estilo. El PRD, el Verde Ecologista, MC o el PT, tienen sus estatutos pero no tienen principios ideológicos y políticos, menos calidad moral para cuestionar y criticar a los de enfrente.

En este contexto, el panista Jorge Salum del Palacio podrá tener muchos defectos, pero nadie le puede decir que no es congruente como militante de ese partido. Tuvimos oportunidad de ver a Jorge Salum en una entrevista realizada por un canal de televisión local, hablar de temas que muchos políticos cuentan en privado pero no se atreven a decirlo en público. Hace unos meses, Salum del Palacio rompiendo las reglas del juego, declaró a los medios que la actual administración está en manos de quienes cogobiernan. Comentó también, que a él le ofrecieron financiar su campaña, pero no aceptó. Y no se tiene memoria reciente de una política o político que haya llamado al pan, pan y al vino, vino.

Para nadie es un secreto; las relaciones de amistad y políticas entre Salum, Toño Ochoa y Gina Campuzano empeoran con el tiempo. A tal grado, de acuerdo a las declaraciones del expresidente municipal las diferencias entre ellos son radicales. Toño y Gina, han recorrido un largo camino para hacer realidad la primera etapa de su proyecto político: ella diputada federal, y Toño presidente municipal. Por cierto, este proyecto de las dos distinguidas figuras panistas, ha sido apoyado por una distinguida priista desde Gómez Palacio. Más claro ni el agua: Jorge dice que es más amigo de Aispuro que de Gina y de Toño. En los hechos, este es un adelanto de lo que se podrá ver en 2024, entre los mencionados personajes.

No podía faltar la autocrítica de Jorge Salum: declara que a nivel local y nacional, el PAN se ha desdibujado y ha perdido el rumbo. Ve en Marko Cortés, a un dirigente que ha puesto su partido al servicio del PRI. En el ámbito local, afirma que no apoyó al actual presidente del PAN, Mario Salazar. Sigue diciendo, que al hacer un balance de la alianza Va Por Durango, no ha funcionado y que sólo reciben limosnas de la famosa alianza. Relata en la entrevista, respecto del exsecretario de finanzas de la pasada administración, que los 500 millones de pesos “desaparecieron” y la respuesta fue siempre la misma; no le decían que no, sino todo lo contrario.

Y ya encarrerado el gato, alzó la mano y quiere ser en su momento candidato a senador de su partido. A pesar según dice él en dicha entrevista, que muchos compañeros de su partido, desean que se vaya con AMLO a su famosa casa en el sureste mexicano. Esto con el fin, de que ellos se repartan solos el pastel de las candidaturas. Todo supone desde ahora, que veremos la lucha por la candidatura al senado de la República, entre Gina Campuzano y Jorge Salum del Palacio.