Conozcamos nuestro idioma

Según la RAE (Real Academia Española), toda incorrección en las palabras, ya sean escritas o pronunciadas es un barbarismo.

Desgraciadamente tenemos un presidente que nunca ha utilizado el idioma español y, qué decir de los políticos y funcionarios que les ha dado por usar, lo que en gramática española llaman “latiguillos lingüísticos”, como: “todas y todos”, “amigas y amigos”, “compañeras y compañeros”, “mexicanos y mexicanas”, etc., que, aunque lo hacen para cumplir con la equidad de género, académicos de la lengua señalan como incorrecto; y, para que no se disgusten las damas, al rato diremos la testigalas duranguensas, las adolescentas, las estudiantas.

Cabe señalar que la RAE, ha indicado que es completamente incorrecto repetir la misma palabra en su versión femenina y masculina, pero además negó la utilización de la arroba, pues se señala que no es una letra sino un símbolo.

Salvador Gutiérrez Ordoñez, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, coordinador del importante trabajo conjunto de la Academia de la Lengua Española “El Buen Uso del Español” recordó que no es necesario usar continuamente expresiones como “los/las”, “todos y todas”, “ciudadanos y ciudadanas” cuando se habla y se escribe englobando al género masculino y el femenino.

Pero se indica que se debe evitar el uso de soluciones que contravienen las reglas gramaticales, como la utilización de la arroba, pues no es letra, ni es un signo lingüístico, como cuando se señala “l@s diputad@os”, a no ser que en los textos de las redes se empleen, pues son entendibles, pero no disculpables, solicitando además que en los textos de dichas redes se respeten también las normas ortográficas.

Si bien, existen palabras que va adoptando la RAE, para no limitar el crecimiento del idioma castellano, ha señalado que, definitivamente ES UN ERROR hacer el uso de englobar el género masculino y femenino, como también hacer inventos de verbos como: “Aperturar”, “legitimizar”, “direccionar”, “textear”, “recepcionar”, “emproblemar”, “obstruccionar”, “antagonizar”, etcétera, que son considerados como verdaderos barbarismos de nuestro idioma.

Los anglicismos o inglesismos son muy usados por la gente joven y sobre todo con una pronunciación al estilo “pocho”, y se va deformando el idioma y al adoptarlo en el español tiene un giro diferente. Por ejemplo, hemos escuchado: “pípiris nais”, nos referimos a alguien que luce un atuendo elegante, pero pocos sabemos que es una desviación de la frase inglesa “people is nice” que se traduce como “la gente es bonita o agradable”.

Seguido usamos la palabra “firulais”, para llamar a determinados perros, ignorando también, que proviene de otra frase inglesa “free of lice”, que se traduce “libre de pulgas”.

Por los años 60 se realizó una película mexicana, titulada “Los Caifanes”, que es el sobrenombre que daban en El Paso, Texas, a ciertos pachucos que eran agradables con las demás personas, aquí ya existe un pochismo, pues señalan que dicha palabra proviene de: “Cae Fine”, es decir que cae bien, pero con su variación ha quedado en “caifán”.

En lo que a continuación escribo, quizás disguste a muchos universitarios, pero señalan que la porra de la Universidad que dice: “Goya , goya, cachún, cachún ra ra” ha sido copiada de un equipo de futbol americano de Pensilvania. Pues vemos que son sólo palabras sin sentido las que se expresan, pero en la verdadera porra sí se enuncia algo: “Go yeah! Go yeah” (vamos si vamos sí),“Catch on, catch on” (catch, “atrapar”), “run, run” (corre, corre).

Exhorto a que hagamos consciencia de utilizar correctamente nuestro idioma y no nos dejemos llevar por los políticos que lo deforman, dizque para no herir susceptibilidades con la equidad de género. Usemos lo mejor posible nuestro idioma, conozcámoslo y que sepan las damas que son las más hermosas y merecen todo nuestro respeto también.