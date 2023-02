Tenemos una pareja de amigos que una vez nos contaron su historia de amor. Ella confesó que cuando se casó no estaba para nada enamorada. Simplemente le caía bien y le convenía, así que casarse fue un buen negocio.

Aún sabiendo esto, él no se dio por vencido y luego de casados, finalmente lo logró. Nos consta que ella está enamorada de él con más de treinta años de matrimonio en su haber.

En la cultura que vivimos, la cultura de lo instantáneo, es difícil pensar que el enamoramiento requiere constancia. El día de los enamorados, aparece Cupido con su arco y flecha, así que al que le toca en suerte, no tiene que tener paciencia, no tiene que esforzarse, sólo tiene que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, así como algo mágico.

Aquellos que llevamos algunos años de matrimonio desarrollamos la idea de que el matrimonio tiene fases que “hay que aceptar”, y que la del enamoramiento es una que ya pasó. Pero alguien dijo que el amor es como una plantita que hay que regarla todos los días. Así es el enamoramiento, cuando tú riegas esa plantita todos los días el amor está listo para reverdecer.

La fuerza para ser constante emana de la visión de que el matrimonio es para toda la vida y de que es tu responsabilidad y no la de tu cónyuge la de enamorar. En el arte de amar es difícil tener éxito si no tienes en cuenta la perspectiva de aquel que se dio por nosotros movido por amor:

“El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia”. (1 Corintios13:4-7 NTV)