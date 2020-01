Contra los “happy few” y la “lítel pípol”

“Cualquier poder separado privaría a los ciudadanos de la soberanía, los convertiría en medios en manos de los ‘happy few’, a su disposición para fines propios”.- Paolo Flores d’Arcais

La oligarquía, el gobierno de unos cuantos que se han apropiado de buena parte de la riqueza mundial, ha hecho mucho con lo de pocos.

Si la desigualdad es uno de los males que ha traído consigo la globalización -de la que por ejemplo Juan Villoro llegó a decir que a México le llegó en calidad de ruina-, lo aún más desafiante es su rápida expansión. Los números lo constatan y no mienten: hoy en día se calcula que el 1% más rico tiene tanto patrimonio como el otro 99%, es decir, el resto del mundo, lo cual ha sido explicado y documentado en sus magistrales investigaciones por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, por ejemplo en El precio de la desigualdad.

Para 2015, ese 1% que tenía un patrimonio valorado en 760,000 dólares o más, poseía la misma cantidad de dinero líquido o invertido que el restante 99%. En nuestro país la situación no es muy diferente, pues 36 personajes millonarios que figuran en los rankings de la revista Forbes tienen mucho más en una nación donde la mitad de la población vive en la pobreza patrimonial y una tercera parte en la pobreza alimentaria.

Más allá de sesgos ideológicos, algún autor fundamental como Carlos Marx tuvo toda la razón al afirmar en su tiempo que los dueños del capital habían oprimido históricamente a la clase trabajadora, lo cual llevaría a la lucha de clases y a una eventual dictadura del proletariado.

Otro teórico esencial para entender las coordenadas jurídicas y políticas del siglo XXI como es Luigi Ferrajoli, igualmente se ha pronunciado enfáticamente “contra los poderes salvajes del mercado”, porfiando por un constitucionalismo de Derecho Privado que sea capaz de contener a los poderes privados, “que se manifiestan en el uso de la fuerza física, en la explotación y en las infinitas formas de opresión familiar, de dominio económico y de abuso interpersonal”.

Con independencia de la fórmula lingüística que se prefiera, de lo que se trata es de hacer una apuesta frontal en contra de los privilegios y la rapacidad de aquellas personas poderosas que únicamente ven el incremento de sus bolsillos en detrimento de la inmensa mayoría de mujeres y hombres que apenas subsisten en un escenario que nunca les ha sido favorable para su mínimo vital.

Lo anterior lleva a Paolo Flores d’Arcais a plantearse lo siguiente: “¿Tiene aún sentido hablar de democracia? Y sobre todo, ¿tiene aún sentido reivindicarla como bandera de libertad igualitaria? Todos son demócratas y se llenan la boca con ella, aunque la detesten, la quieren confeccionada a la medida o incluso la masacren.

Hoy más que nunca ‘democracia’ corre el riesgo de no significar ya nada. Y sin embargo la democracia sigue siendo hoy imprescindible, es más: sigue siendo lo imprescindible. La democracia se contrapone finalmente a cualquier otra ‘cracia’, sea del dinero, de la técnica, del crimen, y a cualquier otro poder separado de todos y cada uno”. Lucidez y rotundidad en pocas frases, sin duda alguna.

En un contexto literario, el extraordinario escritor japonés Haruki Murakami se ha referido a la “lítel pípol” en su maravillosa novela 1Q84 como una serie de seres diminutos nada amigables y más bien amenazantes que causan zozobra con su sola presencia. Pedro Salazar Ugarte los asoció con algunos de nuestros políticos, a quienes les falta altura de miras y visión para emprender las transformaciones que tanto necesitamos.

En cualquier caso, esa “lítel pípol” en política usualmente ve por sus propios intereses sin tomar en cuenta a los demás, contra lo cual debemos luchar como sociedad civil activa, crítica, vigilante e involucrada con los asuntos públicos. Sin embargo, no se trata de luchar contra las personas sino contra sus oscuros cometidos, pues lo contrario representaría un despropósito si hablamos de democracia, la cual debe conceptuarse siempre en clave dialógica.

Por eso es que el título de este artículo no debe interpretarse o entenderse en clave confrontacional. Dentro de esa lítel pípol o happy few globales –expresión traducida libremente como unos pocos felices o como una oligarquía feliz- como los llama el propio Paolo Flores puede haber empresarios que puedan alcanzar a procesar la importancia de la responsabilidad social, vista no sólo como la necesidad de constituir fundaciones supuestamente altruistas que enmascaren la voracidad corporativa sino como la oportunidad de auténtica de aportar algo para una mejor sociedad en temas como educación, salud o alimentación, por ejemplo.

Dentro de la lítel pípol puede haber políticos que busquen cambios e insumos positivos y no sólo un lucro particular. Dentro de esos poderes salvajes puede haber algunos que vayan por la senda de la democracia y los derechos humanos. Eso es algo que a final de cuentas nos toca a todos para su materialización propiamente dicha. Tengámoslo en cuenta.