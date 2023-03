Contradicciones de la marcha feminista

A nivel nacional se observa que el feminismo opera en contra del gobierno, pero en Durango, vimos que se mueve a su favor, dadas las facilidades que éste otorgó para que sin ninguna restricción se realizaran los eventos en torno a la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”.

Destacó el permiso que obtuvieron las mujeres de bien y al que sin ningún prejuicio le agregaron otro día de asueto, como prueba a la confianza ya dispensada y sustentada en el nueve nadie se mueve.

Asidas de esa patente permisiva, sin duda que algunas feministas ya no salieron a exigir justicia, sino a agradecer un permiso, porque aunque suene absurdo, es histórico que las autoridades por primera vez se hayan mostrado espléndidas y buena onda.

Desde luego que dicha cortesía llamó poderosamente la atención de algunos entre los que me incluyo, ya que el día 8 de marzo, públicamente las autoridades concedieron permiso a las mujeres para que no se presentaran a trabajar, obviamente refiriéndose a las que se desempeñan en las oficinas.

Siendo excluidas de dicha consideración las obreras. Aquellas que sólo son vistas en tiempos electorales, cuando los candidatos acuden a visitarlas para sacarles el voto; pero jamás para sacarle un peso más al patrón, para incrementar los salarios miserables que a las trabajadoras otorgan, a cambio de extenuantes jornadas y de no cumplirlas a cabalidad son despedidas.

De ahí que veamos muy seguido en los medios a mujeres llorar, porque son despedidas de manera infame de sus empleos y ventilan su impotencia, porque no hay quién se apiade de ellas, para defender el único patrimonio con que alimentan a sus hijos.

Pero volvamos a la cuestión del permiso que sólo se otorgó a las funcionarias y burócratas, para que dignamente festejaran el “Día Internacional de la Mujer”, pero no hubo para las trabajadoras de las maquiladoras, que al respecto yo pudiera decir que, son la continuidad genuina de aquellas heroínas que vilmente fueron incineradas, cuando éstas se rebelaron al no soportar más el yugo de la opresión y la explotación.

En esa dicotomía podríamos aseverar, que fueron dignas de esa consideración las mujeres privilegiadas; las que no son objeto de mal pago ni humillaciones; mientras las que sufren dichos flagelos, fueron ignoradas por autoridades y patrones. Quizás porque ellas no sean mujeres y si lo fueran, simplemente no tendrían derechos.

O en el peor de los casos, si son mujeres y tienen derechos, pero carecen de los medios políticos para salir a las calles a denunciar el acoso laboral y la explotación brutal de la que diariamente son víctimas. Quizás esas sean las razones para ignorarlas, porque ya me imagino la cara que pondrían aquellas que gozan del permiso para vandalizar o aquellas fresas que cogen el micrófono para denunciar crímenes de los que nunca han sido víctimas.

La cara que pondrían las que inquisitoriamente arengan linchar y quemar en el simbolismo, las figuras de cartón que representaban a los pseudo periodistas, que se han convertido en la parte incómoda de sus jefes y que sin ningún ápice de rubor no ocultaron la manipulación que a pie puntillas obedecieron.

Difícil, entender este tipo de movimiento que rinde más en la agresión a un misógino y a los inmuebles públicos que al gobierno y al empresariado, donde se concibieron sus orígenes. De ahí que las que se dicen sus representantes no puedan generar un entendimiento sensato con la movilización feminista, más allá de la creación de tendederos, palabrería violenta contra el machismo y obviamente las aspiraciones abiertas a las cuotas de poder.

Otra contradicción inocultable de este movimiento feminista es la convocatoria, que no puede evitar que entren en juego intereses partidistas como los demonios bañados en agua bendita y las mojigatas de la vela gruesa, que se disfrazan de anarquistas para pintarrajear las bardas de la catedral y echar la culpa a las feministas a las que en sus pecados y convicciones abortivas dicen tolerar, pero más bien dicho: Utilizar.