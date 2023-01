“Controla” app la mente de tiktokers

TikTok es la plataforma social de videos cortos que no duran más de 60 segundos con un crecimiento exponencial en los últimos años, es tan adictiva esta app que aprende qué le gusta y qué no le gusta a quien le usa, además de que hay quien no la puede dejar de ver.

No deja de crecer, representa tan sólo una pantalla de celular, un video en vertical y un minuto de vida, pero una cosa es cierta, esta aplicación fue fabricada para ser adictiva por parte de la empresa ByteDance.

Su tecnología innovadora la ha convertido en una corporación en expansión y al igual que otros grandes conglomerados de internet, su presencia se ha expandido a una miríada de servicios en línea que consisten en juegos, educación, productividad empresarial, pagos y mucho más.

Con aproximadamente 800 millones de usuarios activos al mes, su éxito no es casual, sólo en 2019 TikTok y Douyin, su equivalente en China, fueron descargados cerca de 2,000 millones de veces en todo el mundo.

La esencia de TikTok, esta red social de videos cortos que arrasa entre los jóvenes y ha cambiado ya los hábitos de consumo de video de miles de usuarios que no pueden dejar de mirar su celular, es un algoritmo que usa el aprendizaje automático para conocer qué contenido prefiere cada individuo en función de su comportamiento, por lo que en lo que dura el tiempo del video, se tiene que descartar o verlo, y esta acción revela si le gusta al usuario o no y de esta manera, ByteDance puede conseguir mucha información en muy poco tiempo.

El scrolling o deslizamiento infinito es un diseño característico de las redes sociales y hace bien su trabajo en esta aplicación, que hasta la publicidad parece un video más, al fundirse con el resto de contenido, lo que la hace parecer invisible.

Comparado con lo que sucede en otras plataformas, el proceso es más lento, va que se puede ver algo durante 5 minutos en YouTube sin tocar la pantalla, mientras que con Netflix puede ser media hora sin hacer nada.

En TikTok, se interactúa constantemente con la aplicación e incluso si no se haces, también se brinda información. Si no se hace nada significa que se ha detenido en un video y se está viendo, lo que representa un indicador muy fuerte de que lo parece interesante, con lo que rápidamente se elabora un gráfico deintereses de cada usuario y el motor de recomendaciones va a alimentar tupágina con contenido.

El contenido que te ofrece TikTok es completamente distinto al de cualquier otra persona, el algoritmo lo personaliza para cada usuario, por lo que una de las claves de esta aplicación es la personalización extrema lo que ocasiona que lo que se ve es diferente a lo de otras personas, ese es el poder de la app y por eso es tan adictiva.

Si antes lo normal era consumir videos por la mañana, luego ir a trabajar o al colegio, y prender de nuevo el computador para ver YouTube por la tarde, ahora los usuarios pueden conectarse a TikTok en cualquier momento del día.

Es probable que veamos innovaciones en el contenido, en China, hay todo tipo de cosas, como gente haciendo videos de misterio o thrillers psicológicos, cosas que nunca pensaríamos que caben en un periodo de tiempo tan corto, por lo que los videos cortos son un nuevo paradigma para consumir contenido de internet, lo que es un gran cambio de comportamiento y algo que se va a quedar a largo plazo TikTok ya ha cambiado la forma en que los consumidores interactúan con las plataformas de redes sociales y habrá aún una mayor evolución, hay que cuidar que las redes no nos aprisionen, sino que sean un elemento que nos facilite la vida moderna.