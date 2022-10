“Corcholata” destapa a las Fuerzas Armadas

Por increíble que pudiera sonar, el Secretario de Gobernación, uno de los perfiles presidenciables para el 2024, Adán Augusto López, aseguró el viernes pasado en Hidalgo, que las Fuerzas Armadas podrían regresar a la Presidencia de la República, tal como ocurrió en la historia de nuestro país por muchos años, hasta el último que fue el general Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946.

Y es que de acuerdo a todas las tareas que se le han cedido a los efectivos militares en nuestro país, en la construcción de las obras “insignia” del Presidente López Obrador, quizá la declaración del encargado de la política interna esté precedida de alguna instrucción desde Palacio Nacional, pues me parece que una afirmación de esa magnitud no debería estarla haciendo “por la libre”, si no tiene la aprobación de su jefe, pero esto tiene un mayor interés en la agenda político-electoral al tratarse de una de las “corcholatas” que tiene altas posibilidades de ser el elegido para el 2024, pues a pesar de que argumentó que los perfiles emanados de las Fuerzas Armadas podrían participar en política, así como en procesos internos, hasta llegar de nuevo al mando en el país, genera mucha incertidumbre, no solo dentro del partido en el poder, sino también al interior de estas respetables instituciones, Ejército Mexicano y la Marina.

Adán Augusto afirma que las Fuerzas Armadas se han caracterizado por su lealtad e institucionalidad hacia nuestro país, algo que me parece no está a discusión, el asunto es la viabilidad política que esto tendría si mandos militares asumen mayores responsabilidades que hasta hoy han realizado civiles, verlos en gobiernos estatales o municipales, tomando decisiones en cuanto al manejo de los recursos públicos, por ejemplo.

Algo que me parece traerá consecuencias a la presente administración federal, pues desde Miguel Alemán hasta hoy, las responsabilidades y asignaturas han quedado perfectamente definidas, salvo los últimos cuatro años donde se han incorporado a tareas que anteriormente estaban fuera de su jurisdicción, y que por instrucción de López Obrador ya hasta podrían tener una aerolínea.

Hay que tener en cuenta que en este momento las Fuerzas Armadas no pueden participar en ningún acto que implique el respaldo hacia un partido político, pues su función institucional debe estar bajo los principios de lealtad al Jefe Supremo, emanado de cualquier partido, sin distingos de colores; ahora, si las cosas se encaminan a como lo afirma el Secretario de Gobernación, lo primero que deberán hacer, cualquier militar, es solicitar licencia a sus responsabilidad dentro del Ejército, Marina o Fuerza Aérea de México, y con ello aspirar a participar en un proceso electoral.

Incluso hace algún tiempo el propio Secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, pidió a las Fuerzas Armadas el respaldo al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, lo que le generó una serie de críticas precisamente por el papel neutral que deben tener los militares respecto a la política, pues no deberían tener ningún tipo de “simpatía” por nadie que no sea el interés supremo que es México y su gente. Incluso ni los contratos que se les han asignado en las obras como el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles, deberá ser la prioridad de estas nobles instituciones, mucho menos la tentación por la política y el poder.





Pajareando

Ojalá veamos más a los diputados federales peleando por un buen presupuesto para Durango, el tiempo se agota y las gestiones ante las comisiones legislativas, principalmente la de Presupuesto, deberán ser el tema central de nuestros representantes, independientemente del partido que los haya llevado a la Cámara Baja, lo verdaderamente importante, es Durango, así de simple.