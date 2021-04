Corea del Norte, un enemigo silencioso

Todo parece indicar que Corea del Norte está llamando la atención de Estados Unidos más que nunca en la era Biden. Si bien la República Popular Democrática de Corea del Norte representa una amenaza para Estados Unidos, no sólo por el respaldo que tiene de China, sino por su capacidad nuclear también, la administración del presidente Joe Biden hoy se enfrenta a un reto mayor.

Aunque Donald Trump sí consiguió llegar a un acuerdo con Kim Jong-un sobre no hacer pruebas de ningún tipo de armas, y se convirtió en uno de los mayores logros de política exterior, la era Biden no cuenta con la misma suerte. Fue el domingo 20 de marzo que Corea del Norte acaparó por primera vez la atención de la nueva administración de Estados Unidos con el lanzamiento de misiles balísticos de corto alcance. Tras esta prueba, Biden declaró que tal acción no representaba una amenaza para su país ni para sus aliados en la región, Japón y Corea del Sur. El presidente afirmó que los misiles no balísticos lanzados al mar Amarillo eran asuntos “rutinarios” y no sobrepasaban los límites del protocolo establecido por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, los misiles lanzados este miércoles 24 de marzo fueron diferentes. No sólo estos misiles representan un mayor peligro por ser de largo alcance, sino por ser la segunda prueba de armas que el gobierno de Kim ejecutó en menos de una semana. Según el Consejo de Seguridad estas armas representan una amenaza para la comunidad internacional y significa un aumento de la capacidad militar de Corea del Norte. Los misiles cayeron cerca del mar de Japón, sin adentrarse a la zona exclusiva económica del país, pero ciertamente representan una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Asimismo, Tokio y Seúl condenaron las acciones de Pyongyang diciendo que amenazaban la paz en la región y sobre todo la seguridad nacional de Japón por la cercanía del aterrizaje en su territorio. Jake Sullivan, consejero de seguridad nacional, ha establecido diálogo con los respectivos consejeros de Japón y Corea del Sur para la discusión de la prevención de posibles acciones militares norcoreanas. Antony Blinken, secretario de Estado, y Lloyd Austin, secretario de Defensa, comenzaron también encuentros diplomáticos con miembros del gobierno de Japón e hicieron una visita a Corea del Sur. El encuentro entre estos actores impulsó las negociaciones entre Estados Unidos y sus aliados en el Noroeste Asiático para enfrentar los retos de política exterior que la capacidad nuclear de Corea del Norte y la influencia de China en la región estaban provocando.

No obstante, estos esfuerzos diplomáticos no han logrado que Corea del Norte detenga su programa nuclear para una mayor cooperación con Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos que la Casa Blanca ha hecho por contactar a Kim, éste sigue sin responder a las llamadas de Biden. Kim Yo-jong, hermana y vocera del Kim Jong-un, anunció que Biden debía tener precaución con sus decisiones de política exterior en cuanto a Corea del Norte si no quería futuros conflictos. Kim Yo-jung también declaró en su amenazante discurso: “si [Biden] quiere dormir en paz en los próximos cuatro años, se debió abstener de causar un hedor en primera”, esto haciendo referencia a los ejercicios militares con Seúl.

Las pruebas armamentistas de los últimos días sin duda han sido una advertencia al gobierno de Estados Unidos. La política exterior de Washington ha sido interpretada como una posible invasión a Corea del Norte y Kim parece dispuesto en retar y advertir a la Casa Blanca fortaleciendo su capacidad militar.

Mientras Washington busca la desnuclearización de Pyongyang, éste no tiene intenciones de retroceder hasta que Estados Unidos ofrezca concesiones. Es claro que Kim Jong-un muestra firmeza en la prueba y desarrollo de armas de alto riesgo sin importar las presiones de Washington y del Consejo de Seguridad, pues éste se ha hecho de una táctica más poderosa para llenar de incertidumbre a la comunidad internacional, el silencio.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México