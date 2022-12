En nuestra entidad federativa, más que en otras del país, parece que metemos en saco grande de la cotidianidad hechos que en un orden de cosas normal serían focos de alarma sostenida y reacción social.

El filósofo marxista Karel kosìk, en su Dialéctica de lo Concreto, define la cotidianidad “como un mundo fenoménico en el que la realidad se manifiesta en cierto modo, y a la vez, se oculta. La cotidianidad se revela como la noche de la desatención, de lo mecánico y del instinto, o como el mundo de lo conocido. Una vía de análisis y acceso al comprensión y descripción de la realidad sólo en cierta medida, que más allá de sus posibilidades la falsea”.

Una definición un tanto densa pero bien pensada no ayuda a entender que en la cotidianidad a de guardar hechos o acontecimiento que no trascienden, ordinarios en que su madeja de datos no esclarece la realidad. Y resulta que en Durango hechos muy trascendentes y descriptivos como el desfalco en el gobierno de Aispuro en agravio del patrimonio público, o el grave suceso de la meningitis que ya hizo víctimas a 20 personas y no se conoce una relación aproximada de las posibles afectados que puede haber.

Podemos enterarnos mejor del grave contagio de meningitis por la prensa nacional, gracias a las entrevistas que realizan sin atenerse solamente a los boletines, informaciones oficiales, o entrevistas con las autoridades de Salud y la Fiscalía, que repiten mucho “el señor gobernador nos ha instruido, que el señor gobernador que esto y lo otro”.

La Fiscalía del Estado no ha informado de bien de la compra, suministro y distribución del medicamento causa de la patología. No se despeja la duda de los hospitales privados responsables del delito, de quien adquirieron los medicamentos que se informó en principio, los habían comprado a médicos del sector público.

En los inicios de la calamidad se dijo que el laboratorio Pisa era el productor, luego la farmacéutica aclaró que el producto causante, que después se supo que tenía un hongo, era falso o pirata, y dio a conocer sus registros de elaboración, suministro y venta y la secuencia de su uso, enseñando la alteración de los números de lotes respectivos.

Esa información son datos posiblemente medios de prueba en la investigación de la Fiscalía detallando cómo llega al sector salud, quién la adquirió, o quién la dio de baja de los inventarios por cualquier causa y qué personas intervinieron en los pasos o “protocolos”.

Este gobierno, como los anteriores, quiere que no se sepa todo; informan de manera inconexa. Suponíamos que el Servicio Médico Forense de la Fiscalía tenía la asistencia contratada de farmacólogos, químicos y patólogos para trabajos periciales, pues tampoco, igual que en los desfalcos del sexenio pasado parecen ocultar a personas o teme revelaciones en el tono de un exsecretario que habló de apoyos a la campaña, y se augura puede haber infidencias de manejos que determinaron los comicios.

El día 15 termina el proceso de entrega-recepción, allí mismo se deben dar a conocer los exfuncionarios implicados con decenas de denuncias y cantidades, hasta ahora hay declaraciones en desviaciones aquí y desfalcos allá.

Se nos incita a pensar que todo es cotidiano, que todo pase y se olvide, fomentan la inacción, el inmovilismo social. Utilizan sin saberlo lo dicho por Carlos Fuentes en Tiempo Mexicano, por varias razones: En México las cosas se olvidan a los ocho días.