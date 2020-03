Covid-19: Obedézcase pero no se cumpla

En los tiempos en que México formaba parte de la Corona española, se daba un fenómeno político y social muy peculiar: cuando el rey dictaba alguna disposición que repercutiría al otro lado del océano Atlántico, las autoridades de la Nueva España caían en encrucijada, muchas de esas disposiciones no tenían aplicación práctica o de conveniencia, las realidades de “los dos mundos” eran muy diferentes.

La desobediencia al rey era impensable, el remiso podría ir a la pena capital, pero por otro lado el acatamiento era poco conveniente, se contraponía a los usos, costumbres y prácticas implantadas para la buena organización colonial. Fue entonces cuando surge la fórmula: “Obedézcase pero no se cumpla”, para significar que la disposición sería obedecida pero no se cumpliría, y así, todos contentos, el rey no era desobedecido y los habitantes de la Nueva España no cumplían la disposición incomoda.

Algo parecido está ocurriendo de nuevo en México, a propósito de la pandemia del Coronavirus (Covid-19), las realidades que se viven en Europa contrastan enormemente con la que se vive en nuestro país, mientras los europeos ya metieron la tercera y hasta la cuarta velocidad, nosotros seguimos aletargados, pensando en si debemos meter la segunda.

Me parece que el problema se agrava aún más por la evidente disociación de criterios que existe entre los gobiernos (federal, estatales y municipales), los medios de comunicación y los grupos empresariales organizados, hecho que en gran medida viene a confundir y hasta a confrontar a la llamada sociedad civil; hay muchas personas que se somatizan y caen en pánico, mientras que otras no se cuidan porque no acaban de creer la existencia de la pandemia Covid-19.

Resulta desconcertante ver como el jefe de la Nación sigue de gira, saludando y besando niños, hablando de no perder la calma y haciendo un llamando a los “amarillistas” a no preocupar en demasía a la gente, mientras los medios de comunicación hacen llamados a extremar precauciones, transmiten experiencias poco gratas de otros países, minuto a minuto informan como los contagios en México se van disparando y como las dependencias de salud pública no están preparadas para hacerle frente a los pocos casos que se tienen hasta el momento, lo que nos hace reflexionar: Qué pasará cuando siguiendo la constante de contagios, lleguemos a los niveles de Italia.

Los gobiernos estatales y municipales también obedecen pero no cumplen, adoptan ciertos filtros o medidas sanitarias, mandaron a su casa a los adultos mayores, a los enfermos crónicos y a las mamás con hijos menores de 12 años, pero siguen operando como si una persona en aparente estado de buena salud, joven y sin hijos fuera inmune o no pudiera contagiar a los viejos o niños que viven con él.

Algunos empresarios decidieron cerrar mientras que otros aducen que no pueden hacerlo porque sus trabajadores van al día, y entonces, en el mejor de los casos, les dan a sus trabajadores un cubrebocas y ponen a disposición de los comensales un gel antibacterial como si tal cosa fuera suficiente. Pero están obedeciendo, aunque no cumpliendo.

Es indudable que mientras los gobiernos de los tres ámbitos competenciales (federal, estatal y municipal) no tomen el control real de la situación, las cosas seguirán siendo riesgosas, la actividad debe parar totalmente para evitar en mayor medida la propagación del virus; dejar al libre albedrio de los ciudadanos el guardarse en sus casas puede traer consecuencias funestas.

Las afectaciones en la economía nacional serán devastadoras, pero lo serán aún más si tenemos que soportar a miles de enfermos; es tiempo que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) asuma un compromiso no clientelar sino social, debe hacer condonaciones o diferimientos en los pagos de los tributos, estamos prácticamente a tiro de piedra de que las personas físicas debamos pagar por los ingresos obtenidos en 2019.

Esta medida debe replicar en los gobiernos estatales y municipales, las que deben anteponer el interés de la protección al interés de la recaudación, muchos gobiernos no cierran porque dejarían de recibir ingresos. Es imperioso detener toda actividad al menos por los próximos catorce días, es preferible que nos tilden de exagerados a irresponsables.

La fórmula: “Obedézcase pero no se cumpla” sirvió en tiempos de la colonia para no colisionar la realidad de hecho con disposiciones fuera de todo contexto. Hay muchos que refieren a tal fórmula la desobediencia innata del mexicano a desobedecer la norma, pero hoy, bajo el contexto del Covid-19, no debe simularse que hacemos sin hacer.