Crisis migratoria y la relación bilateral

En medio de las tensiones en la relación bilateral México-Estados Unidos, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden logran sentarse para hablar por segunda vez en lo que va de sus mandatos. Tal como se ha observado, el vínculo actual entre ambos países se caracteriza por ser uno que no se había visto en administraciones pasadas. Además de los factores externos que influyen en el desempeño de los actores como la pandemia, la crisis ucraniana y el cambio climático, son las decisiones domésticas las que también motivan la divergencia de los dos países.

Aunque se pensaba que las políticas de los actuales mandatarios tenían un mayor nivel de semejanza comparado con lo que el expresidente Trump promovía, la verdad es que una convergencia gubernamental ha sido difícil de lograr. De ahí que la reunión entre los líderes haya sido un evento de política exterior esperado y por el que se espera que salgan más detalles acerca de lo negociado.

Asimismo, se sabe que se tocaron cinco puntos clave para el bienestar de la amistad, uno de ellos la crisis migratoria. Más allá de las narrativas que existan sobre el desempeño de AMLO en el cargo, vale la pena analizar los aciertos que tuvo en la verbalización de las necesidades migratorias de México. Al apegarse a las presiones del gobierno estadounidense desde Trump con el alza de aranceles, el presidente, en la medida de lo posible, ha contribuido al flujo desmesurado de migrantes. Éste ha recibido centroamericanos de forma que las condiciones del país, o a veces hasta empujándolas, le han permitido. Esto no por gusto propio o porque el mandatario “no sepa” gobernar, sino por la presión internacional que hay, así como la asimetría en la relación con Washington.

Adicionalmente, la idealización sobre Biden de muchos mexicanos, sólo por ser demócrata, alienta la desinformación de pensar que éste ha recibido miles de inmigrantes, que promueve un Estados Unidos para todos y que AMLO no sabe controlar el flujo migratorio. Cuando, en realidad, ni siquiera el Ejecutivo americano ha logrado contener tal fenómeno. Es fundamental diferenciar entre el discurso de campaña del presidente estadounidense y lo que en realidad puede hacer con el Congreso como contrapeso. Muchos están desinformados acerca de las facultades del mandatario y no saben que esas decisiones recaen en el poder de las cámaras. Es importante saber que sí se trabaja en vías legales para resolver dicha crisis migratoria, pero se ralentiza por senadores y representantes, algunos demócratas, que no están de acuerdo con las propuestas de la Casa Blanca.

Como resultado, AMLO se ha tenido que ajustar a las condiciones que se la han impuesto de manera internacional. Desde aceptar la política de Trump de México como tercer país seguro hasta pedir, como todos los presidentes, la legalización de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Biden afirmó que se tratará de crear más visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos, mientras que también se discutió el programa DACA en privado. Hasta ahora, ambos mandatarios hacen lo que está a su alcance. Tanto, que el gobierno mexicano acordó en invertir 1,500 millones de dólares en infraestructura fronteriza. Se debe reconocer que, ante la incapacidad de México de retener a más inmigrantes, este es uno de los pocos logros obtenidos de la reunión.

Finalmente, se está a la espera de si la eficiencia en la relación bilateral se puede salvar con las múltiples crisis que hay y si se podrán materializar más resoluciones con respecto a la migratoria. Mientras, el gobierno de AMLO se debe ir preparando por si los republicanos llegan a ganar el Congreso en las elecciones de medio término, pues de ser así, las cosas se pondrán más complejas para México.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.





DATO

