Crónica anticipada de la alianza 

Hace unos días, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, declaró que “el tapado” ya forma parte del pasado en clara referencia a quien podría ser su sucesor en la presidencia. Como Adolfo Ruiz Cortines: “Ahorcó la mula de seises”.

En cierta forma AMLO tiene razón, “el tapado” es ya una pieza de museo. En este contexto, aquí en Durango ya no hay tapados ni destapes, sino todo lo contrario. Lo que sí está lejos de desaparecer en nuestra cultura política es el “dedazo”. Esto sucede porque al interior de los partidos no hay democracia, ni mucho menos demócratas. Al final, son las cúpulas las que deciden lo demás, es atole con el dedo.

Al interior del PAN, la lucha por la Presidencia Municipal todos los días sube de color. No hace mucho tiempo, los medios dieron cuenta de la visita de Jorge Salum del Palacio al presidente nacional del PAN, Marko Cortés. Dicho encuentro muchos lo interpretaron como un arranque rumbo a la reelección del municipio, y otros, camino al Bicentenario. Vaya usted a saber. Ahora le tocó el turno a Toño Ochoa, quien difundió la foto que se tomó con Marko Cortés. No sabemos de qué platicaron dichos personajes, pero sin duda fue la clásica respuesta: “ponte a trabajar con la militancia panista, y por si las dudas, hazlo también con la del PRI”. Toño Ochoa tuvo un argumento para sus aspiraciones: Se hizo a un lado para apoyar a su amiga Gina Campuzano, con la condición de que él sea el candidato a la presidencia municipal.

Dice el refrán: Del plato a la boca se cae la sopa. Como el “Chapulín Colorado”, Toño Ochoa no contaba con la astucia del tres veces diputado federal Ismael Hernández Deras. De acuerdo a un periódico local, el líder de la CNC nacional declaró: “No descarto que mi hija sea alcaldesa de Durango”. A como están las cosas, con la inminente alianza del PRI y del PAN, al que “da todo por las damas”, si es pasión, que se le borre. El que avisa no engaña.

Las declaraciones de Hernández Deras, no creemos que las haría como “El Borras”. El diputado plurinominal electo ha hecho y seguirá haciendo muchas cosas, pero nunca hemos sabido que se lance al ruedo sin llevar la espada para la estocada final. Pensamos que, en su momento, el tema de la “China” podría ser la crónica de una candidatura anunciada. Que se convierta en alcaldesa, es otra historia y la sociedad decidirá.

Así las cosas en el posible desenlace de la alianza. En teoría, entonces, el jefe político del PAN tomaría la decisión de quién será el próximo candidato a gobernador, quedando pendientes “los amarres perros” en Lerdo y Gómez Palacio. Y por supuesto, en el resto del Estado. ¿Tendrá Toño Ochoa aspiraciones de ser candidato a la gubernatura del Estado? Si lo sacan de la jugada para la presidencia, no lo dude y es tan audaz que regresará con Marko Cortés para pedirle su bendición. Lo cierto es que las declaraciones de Ismael Hernández Deras en el tema de su hija, ciertas o no, movieron las piezas del ajedrez político al interior del PAN, con relación a la presidencia municipal. De ser cierto, las y los panistas deben enfocar sus baterías para repetir en el Bicentenario, ya sea en seis años, cinco años, tres meses o dos años.

Independientemente de las declaraciones del dirigente nacional de la CNC, “haiga sido como haiga sido”, lleva el mensaje a la repetidora alianza del PRI y del PAN. No se puede negar que Gaby Hernández López es una profesional de la política como su padre. Pero como ya apuntamos, no importa lo que declare: “lo que se ve no se pregunta”.