Crónicas sin filtro

Aborto, el grito silencioso





Mi nombre es Carlos, trabajo como jefe del área de ultrasonidos en un hospital privado. Es un día normal como cualquier otro, estaba viendo la lista de pacientes que tendríamos el día de hoy, cuando recibí el llamado de mi jefe directo, me dijo que fuera de inmediato al quirófano, que el cirujano necesitaba asistencia con el ultrasonido. Esa fue toda la indicación que me dieron, no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a presenciar.

Llevé la máquina de ultrasonido al quirófano, había una paciente ya sedada en la camilla de operaciones, conecté la máquina y esperé las indicaciones del médico. Me gritó que pusiera la sonda de ultrasonido en la pelvis de la paciente para no perforar el útero, sin saber cuál era el procedimiento, hice lo que me indicó y descubrí que la mujer estaba embarazada, estaba en el quinto mes por lo que pude determinar el sexo del bebé, era una niña.

Asombrado, vi que el médico introdujo un catéter en el saco amniótico, el feto en ese momento esquivó el catéter y trató de esconderse en la parte superior del útero. Yo estaba horrorizado al ver cómo el doctor introdujo una pinza de fórceps y tomó una de sus piernitas, noté que se retorcía de dolor y trató de jalarse hacia atrás, enseguida el médico jaló con más fuerza hasta que arrancó la pierna de su cuerpo.

Ella retrocedió y retorció del dolor, se enroscó pero fue inútil, la pinza le tomó el brazo, sus movimientos empezaron a debilitarse. Estaba muriendo.

El médico le arrancó el bracito y empecé a sentir que mi cuerpo temblaba, se me nubló la visión, mis lágrimas empezaron a brotar, no podía creer lo que estaba presenciando, la pinza le tomó la otra piernita y la desmembró de su cuerpo, ya su corazón latía más lento pero seguía viva; la pinza le tomó el otro brazo y también lo arrancó, vi cómo giró lentamente abriendo la boca con dolor como si estuviera gritando, para luego su corazón finalmente dejar de latir.

En ese momento anuncié que ya no había actividad cardiaca, la enfermera y el técnico quirúrgico se quedaron sin aliento al darse cuenta que esto le pasó a un feto que aún estaba con vida. Las demás partes del cuerpo de la niña, como la cabeza y torso, fueron removidas por el doctor, al igual que la placenta, y como último vistazo a través del ultrasonido comprobó que todas las partes de la concepción hubieran sido eliminadas.

Me dijeron que ya podía irme, hasta ese momento yo había estado paralizado, en silencio salí del quirófano con la máquina de ultrasonido, fui directo al baño y vomité. Poco después renuncié a mi trabajo en ese hospital, le dije a mi jefe que nunca más volvería a participar en ese tipo de procedimiento.

Al pasar del tiempo tenía pesadillas y no podía dejar de recordar lo que había visto, si yo hubiera sabido que iba asistir en el asesinato de un bebé jamás lo hubiera permitido. Lo más triste es que a diario mueren miles de bebés asesinados con este procedimiento, creyendo que no son seres vivos , que sólo son una masa de tejido. Lamento tanto lo que pasó a esta niña.

La cuestión del aborto es compleja y genera opiniones divergentes en la sociedad. Las razones por las que algunas personas argumentan en contra del aborto incluyen consideraciones éticas, religiosas y morales que valoran la vida humana desde el momento de la concepción.

En esta sociedad en decadencia que nos ha tocado vivir se dice que el aborto, que nos quieren vender, es una “interrupción voluntaria”, es feminista, que es un derecho, que es salud, que es constitucional, que es libre, que es solución, que es progresista, socialista, moderno y solidario, que es un logro social, que es racional, científico y civilizado, que defiende a la mujer, que es un bien en sí mismo y hasta económicamente rentable.

Y que quienes defienden la vida como el acceso a su derecho, somos machistas, de la derecha extrema o religiosa extremos, católico-apostólico-romanos, sin embargo, tales posturas son erróneas, ya que, como lo he referido, el aborto sólo marca la pauta del declive social, de la pérdida de todo valor familiar y principios de vida que rigen a la sociedad humana.

Por tal motivo, es necesario generar un sistema sólido de sanciones para erradicar esta práctica o mínimamente aminorarla, ya que, de continuar, la sociedad en menos de lo esperado, no será más que un racimo de seres humanos sin principios ni valores algunos.

