¿Cuál es la visión educativa en SEED?

Recientemente el secretario de Educación del Estado de Durango, Guillermo Adame Calderón, concedió una amplia entrevista en Canal 12, donde esbozó algunas líneas de acción en materia educativa, destacando como prioridad la actividad académica y el reposicionamiento de Durango en el contexto nacional.

Abordó con responsabilidad la ampliación de días clase o bien la adaptación del calendario escolar con estrategias plausibles. De manera directa y con conocimiento de causa, expresó lo que por años nos hemos preguntado: ¿Es necesario que los docentes tomen varios días para la entrega de calificaciones o para hacer las asambleas con padres de familia?; o bien ¿resulta eficaz para el sistema educativo que los maestros tomen como “asueto oficial” días enteros para la inscripción? o en algunos casos, nos cuestionamos que si es necesario faltar algunos días para realizar el pago respectivo en las escuelas donde son matriculados los alumnos de educación básica, media superior y superior.

La realidad es que los referidos trámites administrativos son prontos y expeditos y más aun con la implementación de las nuevas tecnologías que hacen más accesible el trabajo administrativo; es decir, Guillermo Adame plantea una simplificación administrativa con eficacia en los tiempos y éstos invertirlos en materia de capacitación y academia para los docentes de todos los niveles educativos, y con ello, elevar -reitero- la calidad educativa en el estado de Durango.

Dejó entrever que se hará uso de una de las facultades otorgadas desde la Federación a los estados, es decir, adecuar al contexto y realidad educativa esos absurdos, que no hacen otra cosa que desvirtuar la actividad académica y administrativa en las instituciones de los distintos órdenes y niveles en la Entidad. En otros tiempos, el sistema educativo nacional imponía sin problema alguno a los maestros los horarios laborales, en la actualidad es facultad de la autoridad estatal tomar o no esas recomendaciones formuladas.

La realidad es que estamos hechos y acostumbrados a la usanza de la “vieja escuela” y los docentes aún conservamos la reminiscencias del pasado, evocando una escuela que aunque tradicional en su estructura académica y administrativa, presumíamos que generaba buenos resultados, sin embargo, la realidad nos alcanzó.

De entrada, la labor educativa de Guillermo Adame en su calidad de secretario de Educación, es dar resultados palpables en este gobierno que inicia. No habrá esos resultados si no existe una planeación educativa en el rubro de evaluación y calidad; e importante será la adecuación del calendario escolar a las necesidades académicas, para consagrar a la actividad pedagógica y con ello ser un referente a nivel nacional y por qué no internacional.