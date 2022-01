Cuanto mayor es la incompetencia, menos consciente se es de ella

Antes de continuar, rectifico el error cometido en mi artículo anterior indicando que David Alan es un distinguido profesor de la Universidad Cornell, que está ubicada en Ithaca, Nueva York, distinto a lo que, señalé el sábado pasado. Mil disculpas.

Después de haber comentado la semana pasada sobre la convicción de McArthur Wheeler, que su cara sería invisible para las cámaras de seguridad con el zumo de limón, es preciso agregar que, también existió la suposición de la policía que arrestó a Wheeler, que se trataba de un loco o drogado, pero si indagamos un poco a los hechos que la vida nos presenta, nos damos cuenta de existen algunos personajes parecidos a Wheeler, lo radical de esto es que, millones de personas aceptan lo que indican los charlatanes; e hice referencia también, de mi artículo que intitulé “Sí Engañan las Apariencias” en el que narro la vivencia de un personaje que fue contratado en tiempo completo en una Universidad de prestigio y resulto un fiasco.

Menciono que también conozco un personaje que siendo candidato exteriorizó: “Desde el primer día de mi gobierno, no al mes, desde el primer día, los narcos cambiarán las armas por tractores y se convertirán en gente de bien, se los juro”. Aunque diferente, pero es algo equiparable con la creencia de volverme invisible con el zumo de limón para asaltar los bancos.

Esa misma persona a quien semejo con Wheeler, en varias ocasiones, y una que tengo documentada de fecha 9 de octubre de 2019, textualmente indicó: “De cuando acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo, es perforar un pozo, como si fuera a extraerse agua, sólo que no a 30 metros, sino a 3 mil o 5 mil metros de profundidad”. ¿Sabrá esta persona la serie de estudios, maquinaria y demás requisitos para poder realizar una excavación para sacar petróleo?

Ha llegado a decir la persona a que hago referencia: “No crean que tiene mucha ciencia el gobernar. Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar no es tan apegado a la realidad; la política tiene más que ver con el sentido común que es el menos común, eso sí de los sentidos”. Será que qué, como el 14 de agosto de 2019 señaló en su conferencia de prensa que, en su gobierno exigirá 99 por ciento de honestidad y uno por ciento de capacidad, ignorando que más deshonesto es el que acepta llevar a cabo una misión que desconoce.

Los profesionales de la psicología, identifican a estas ideas desarrolladas fuera de la lógica y de lo razonable, como: “Un capricho” que corresponden a pensamientos que no se construyen de acuerdo a las reglas ordinarias y la gran mayoría de las veces están vinculadas a lo excéntrico.

Y así como Wheeler, urdió su plan por varios meses para cometer sus asaltos en Pittsburgh, de la misma manera, se le ocurre al personaje que comparo con el asaltante fallido, cancelar la terminación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que hubiera sido el más importante de América Latina, con 120 posiciones para aviones, a diferencia de 14 de Santa Lucía, en donde además, no podrá haber vuelos simultáneos y difícilmente tendrá viajes internacionales, y para llegar de la Ciudad de México al aeropuerto de Santa Lucía, se pagará en muchas ocasiones, más por ese traslado que, el costo del vuelo a alguna parte de la república, enterrando 200 mil millones de pesos, tirándolos a la basura. Cancelar la reforma educativa en un país que lo que mayormente necesita es educación. Cancelar un Consejo de Turismo; de lo que platicaremos el próximo sábado, suplicando que, así como me hicieron favor de corregir mi error de la Universidad Cornell, me indiquen las faltas o falsedades en las que haya incurrido en la comparación que hago.