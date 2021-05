¿Cuántos votarán?

Parece que el dilema de los electores es votar o no votar. Esto como resultado del desarrollo de las campañas, de candidatas y candidatos de todos los partidos, que da la impresión de que no logran convencer a la sociedad con sus propuestas. Como dijo el clásico: allá ellos. Para esta elección, algunos han comentado que podría votar entre el 35% y 38%, lo cual sería muy grave, debido a que los partidos o alianzas que resulten ganadores obtendrían un triunfo legal, pero no tendrían legitimidad. Y ya que estamos hablando de mujeres y traiciones, la alianza Va Por Durango sería la beneficiada en caso de un alto porcentaje de abstencionismo.

En este contexto, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de su presidente Miguel Castro Mayagoitía, en una rueda de prensa invitó a la sociedad para que ejerza su derecho al voto, sin importar por quién lo hagan, lo importante es hacer valer el voto. Creemos, que independientemente de que los partidos tienen la obligación de hacer un llamado al voto, todos los organismos y asociaciones civiles deberían hacer lo mismo. Les recordamos que, de acuerdo al INE, estas serán las elecciones más grandes y caras de la historia. Pero esto no quiere decir que si votan muy pocos la elección costará menos. No hay que olvidar: las elecciones se pagan con recursos públicos, es decir, con los impuestos que pagamos los mexicanos.

Comentábamos que el pronóstico en Durango para el día de la elección es que la votación puede variar entre un 35 y 38%. Nuestro estado cuenta con un padrón de un millón 353 mil personas, y la lista nominal un millón 313 ciudadanos. Si consideráramos que de la lista nominal votara el 40%, serían aproximadamente 525 mil. En este caso, serían 800 mil ciudadanos los que no acudirían a las urnas. ¿A quién culpar si esto sucediera? ¿A los partidos políticos y a sus candidatas y candidatos? ¿O a nosotros como ciudadanos responsables de elegir a nuestros representantes? Tendríamos que parafrasear otro clásico: los durangueses tendríamos los representantes que nos merecemos. Dicho de otro modo, no tiene la culpa el indio si no el que lo hace compadre.

En una elección cualquiera, si analizamos el tema, la sociedad es la más responsable a la hora de votar. Los políticos y los partidos hacen lo suyo, nombran a sus candidatas y candidatos, pero eso no significa que les demos un cheque en blanco. La sociedad necesita pasar de la crítica a los hechos. Todo mundo se queja que es más de lo mismo, que son los mismos de siempre. Pero si no acudimos a votar, podemos ser los mejores críticos, pero los peores electores. Otra cosa: son muchas y muchos los que quieren llegar al Congreso del Estado y a San Lázaro. En este mar de candidatas y candidatos, no es fácil detectar quienes son los mejores perfiles. El hecho de que una candidata o candidato salga más en los los medios de comunicación o las redes sociales, no quiere decir que sean los mejores. Ya es tiempo de que la sociedad se involucre más en los procesos electorales.