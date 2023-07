Dante Delgado y sus “psicoanalistas”

Dante, desde hace mucho tiempo aplicó muy bien el refrán: más vale solo, que mal acompañado.

Años atrás, cuando su partido se llamaba Convergencia, hizo alianza con otros partidos, pero de pronto, se dio cuenta que si seguía así, sólo sería cola de león. Hoy, en esta coyuntura electoral, muchos aseguran que podría ser el fiel de la balanza. Ignoramos hasta dónde, esta percepción sea cierta, sin embargo, su partido hoy llamado MC puede darse lujos en el contexto de la sucesión presidencial.

Y ya encarrerado el gato, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, “le está poniendo mucha crema a sus tacos”. Echó la casa por la ventana al declarar hace unos días: “podemos ganarle a Morena en 2024”. ¿Usted le cree?, nosotros tampoco. Vaya usted a saber, a lo mejor, Samuel ya se siente candidato de su partido a la presidencia. Dante Delgado, podría estar pensando al respecto; lo que diga mi dedito. Y ya que hablamos de mujeres y traiciones, los “psicoanalistas” de la oposición, Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, le piden se les una al llamado frente opositor.

Dante Delgado es un viejo zorro de la política, como todo buen veracruzano. El también exgobernador de Veracruz, ya pintó su raya: “con el PRI ni a la esquina”. Parafraseando la letra de una canción; qué me van a dar si me uno al frente opositor, que merezca el sacrificio. ¿Le cederían a MC la candidatura en 2024? Por supuesto que no, son “psicoanalistas” pero no tontos. El PRI, PAN y PRD tratan de seducir a Dante Delgado para que se les una y así, tener más posibilidades de ganar o al menos, ser competitivos. Entonces, ¿no les basta con la señora Xóchitl Gálvez? De ser cierto, como dicen; el miedo no anda en burro.

Da la impresión que la oposición, desde ahora, quiere justificar su posible derrota. Si así sucediera, culparían a Dante Delgado por no haberles ayudado a “sacar a patadas de Palacio Nacional a la 4T”. Si Claudio X. González, los puso de rodillas, Dante les podría dar la estocada. Si acaso, Dante se les uniera, pediría las perlas de la virgen y otra cosita. ¿Se imagina usted, si la oposición cambia de jinete a la mitad del camino? ¿Serían Samuel García o Luis Donaldo los jinetes? Claro que esta utopía electoral no va a suceder ni de chiste. Ni tampoco el PRI, PAN y PRD, cederían los privilegios para que Dante les ayude a regresar a Palacio Nacional.

Una pregunta: ¿La oposición, necesita a la sociedad civil o a Dante Delgado? A nosotros nos da la impresión, que les hace más falta el dueño de Movimiento Ciudadano, que la sociedad civil. Usted ya sabe para qué nos quieren, únicamente para votar por ellos el día de la jornada electoral. Por lo pronto, el dueño de MC no necesita “psicoanalistas” electorales y mucho tememos, que se van a quedar sin Juan y sin las gallinas.