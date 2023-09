Darío Valenzuela, nuevo cronista gomezpalatino

En estos últimos años la crónica gomezpalatina ha sufrido la pérdida de dos mentes extraordinarias, que consagraron su vida al rescate de la crónica municipalista. Se trata de Pablo Amaya Ramírez y Manuel Ramírez López, dos referentes laguneros que matizaron con su fructífero trabajo el puntual salvamento de las tradiciones y costumbres de su terruño, labor que realizaron con singular decoro y con la empatía por la historia y la crónica que siempre los caracterizó.

No se puede entender el trabajo de estos personajes, sin la discreta participación del maestro Darío Valenzuela, quien tuvo la fortuna de abrevar de la sapiencia de ambos cronistas. Con profunda satisfacción, nos enteramos del reciente nombramiento del maestro Darío Valenzuela como cronista oficial de Gómez Palacio, por parte del ayuntamiento gomezpalatino, lo anterior gracias a su entrega dedicación y esfuerzo

El maestro Darío es un guerrero de la vida, que ha logrado combinar con magistral sabiduría su pasión por la crónica y la educación, este último rubro avalado por sus más de sesenta años de labor pedagógica.

El maestro Valenzuela se retiró del servicio educativo como supervisor del nivel medio superior en preparatorias estatales en 1997, después de laborar en el ramo educativo desde 1958; durante su peregrinar por la vida académica y cultural, se desempeñó como presidente del patronato del Recinto de la Revolución de Gómez Palacio, desde su inauguración en 1996.

El inmueble fue parte fundamental en la historiografía de Gómez Palacio y en particular en la vida personal del maestro Darío por ser un edificio emblemático de la Revolución Mexicana, ya que en su tiempo funcionó como iglesia protestante donde se reunieron los antirreeleccionistas laguneros que se levantaron en armas el 20 de noviembre de 1910.

Posteriormente colaboró en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio como promotor cultural. El maestro Darío es egresado del Instituto Federal del Magisterio y de la escuela Normal Superior de Tepic, Nayarit con la especialidad en biología, Diplomado en Desarrollo Personal y Maestría en Supervisión Educativa.

En su momento el maestro y cronista oficial de Gómez Palacio, Darío Valenzuela, expresó lo siguiente “Con suma satisfacción debo expresar que he alcanzado objetivos que nunca me imaginé, ser forjador de miles de alumnos en los diferentes niveles en que me he desenvuelto, además considerando que el maestro es un ente biosocial mi presencia ante la sociedad y mi apego a ella me han permitido desarrollar actividades muy propias por mi manera muy particular de ser”.

Los cronistas del estado de Durango nos congratulamos con la designación del ameritado maestro de la crónica gomezpalatina Darío Valenzuela, quien viene a abonar al buen trabajo de los inolvidables cronistas Pablo Amaya y Manuel Ramírez López.