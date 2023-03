Dato mata relato

Como cada jueves salí con tiempo para llegar a la unidad académica donde doy clases. Para mi sorpresa, la ciudad estaba como desierta, parecía un día festivo.

No había reparado en aquellos de “el nueve nadie se mueve” eslogan de “un día sin mujeres”. Apenas llegué a la escuela vi que ya no estaban los numerosos carteles morados que vestían desde días anteriores las paredes con frases feministas, dije: ¡Qué bueno! Pues ahora estaba peor, porque habían sido reemplazadas por hojas verdes promocionando, por instrucción de las autoridades el famoso “aborto seguro”.

Es evidente que los grupos que pregonan la agenda progresista, no son afines a dialogar y exponerse al debate, es suficiente con ver cómo quedaron las ciudades al otro día de las manifestaciones, no sólo en Durango sino en todo México y el mundo. Pero hay algo más fuerte todavía que los argumentos del debate y son los datos de la realidad.

Según datos del INEGI, mientras que en México murieron siete mil quinientas mujeres por cáncer de mama, sólo tres murieron de una práctica de aborto. Esa fue una de las tantas estadísticas que dejaron boquiabiertos a periodistas y legisladores este viernes por la mañana, cuando el politólogo Agustín Laje llamó a los oyentes a reflexionar acerca de por qué no se habla de esos temas el 8M. ¿Por qué no se habla de que el año pasado murieron por desnutrición más de tres mil mujeres? ¿No será que estamos siendo presas del engaño del relato?

El relato de aquellos que en nombre de defender la dignidad de las mujeres quieren imponer una ideología abiertamente atea y pseudo intelectual. El relato de los grupos que en nombre del progresismo quieren tomarnos por retrógrados. El relato de aquellos que saben que su fuerza está en amedrentar.

Eventos como el de Agustín Laje en Durango nos inspiran para saber que no todo está perdido y que hay toda una generación que no está dispuesta a creer las mentiras del relato y a luchar porque otros no las crean. Haber visto a todos esos jóvenes ahí, en el auditorio, fue una alegría incomparable.





