De impuestos y riquezas

Días antes de que se aprobara en el congreso del Estado, el presupuesto de ingresos y egresos para el 2023, los empresarios se pronunciaron al respecto. En un comunicado de prensa, el sector empresarial les dijo a los diputados: “si quieren más impuestos, ayúdenos a generar más riqueza”. En este contexto, los organismos empresariales siempre han sido muy sensibles a la hora de pagarlos.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, ha cumplido una de sus promesas de campaña: que los hombres más ricos de este país paguen sus impuestos. Para muestra basta un botón, Carlos Slim y Ricardo Salinas entre muchos otros.

Al menos, en este sexenio los que en el pasado no pagaban impuestos lo están haciendo. Como anécdota, cuando Roberto Hernández vendió Banamex en 12 mil millones de dólares no pagó un solo cinco a la Secretaría de Hacienda. En cambio, una empresa que produce pan venderá a un consorcio francés una de sus plantas y por ello, pagará 6 mil millones de pesos en impuestos. Antes en México no existía eso, los dueños de este país se han dedicado a generar riqueza y a evadir los impuestos. Y ya que hablamos de mujeres y de traiciones, de acuerdo al marxismo, cuando aparece la propiedad privada, nace también el Estado y con él los impuestos. Desde los griegos, los romanos, pasando por la Edad Media, descubrieron la mejor fórmula para gobernar: sin cobrar impuestos no se puede gobernar.

El pronunciamiento de los empresarios del Estado, no debe darse por ningún motivo como dato anecdótico. Las palabras, impuestos y riqueza, merecen ser comentadas y analizadas por la sociedad. Los empresarios son en teoría los generadores de empleos productivos, y en caso opuesto, la burocracia a la que se paga sin trabajar. Los empresarios denuncian uno de los problemas crónicos de cada sexenio, gobernadores van y gobernadores vienen, pero nunca se acaba de pagar a los proveedores. Los organismos empresariales locales les piden a los diputados no aumentar los impuestos porque de ser así, se pondría en riesgo fuentes de empleos y la planta productiva. Afirman que les afecta el aumento del 20% al salario mínimo, pero con todo y eso, los empleos en muchas empresas son mal pagados.

Los empresarios aseguran, que de no modificarse los impuestos propuestos por el gobierno estatal y municipal, pagarían al año 600 millones de pesos. Piden, a cambio de ello, absoluta transparencia en el uso de recursos públicos. Comentan, que no permitirán que se repita la historia del sexenio pasado. Lo mismo, que no se repitan los actos de corrupción a la hora del uso de los impuestos. Para variar, los empresarios hacen énfasis de los impuestos sobre la nómina, hospedajes ecológicos, agua, predial, del 4.5% en bebidas con contenido alcohólico. Después del quebranto financiero de la pasada administración, en realidad, somos los ciudadanos los que pagamos los platos rotos. Resulta, que unos cuantos se llevaron nuestro dinero y los ciudadanos andamos con una mano atrás y otra adelante.

Algo importante que mencionan los empresarios en su comunicado: que nos ayuden a generar riqueza. Sólo haremos un comentario al respecto, porque esto sería tema de un ensayo. En primer lugar, México es un país rico lleno de pobres. Y claro que en nuestro país se genera riqueza, el problema es que está mal distribuida. Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir: son unas cuantas familias las que se quedan con la mayor parte de la riqueza que se genera en México, son las familias de los Carlos Slim, los Larrea, los Claudio X González, los Bailléres, los Garza Sada, los Salinas Pliego por mencionar sólo algunos. La riqueza la generan los empresarios, el Estado tiene otra función.