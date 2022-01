De propósitos a propósitos

Tiempo de propósitos por los retos que afrontaremos ante el 2022. Algunos lo hacen otros no, pero muy habitual aquello de: Dejaré de fumar; haré deporte; me pondré a dieta; seré puntual, etc.

En ocasiones consideramos que vamos a vivir una etapa que la podremos numerar como la 1425, pero pasamos por alto que apenas hemos transcurrido el 56. Es como si de tercero de primaria quisiéramos pasar a licenciatura o doctorado.

Por las limitaciones sociales, la mala educación y la nula cultura que existen en nuestro país, hemos dejado de aprovechar lo bueno que podemos tener en nosotros, que son los valores que nos harán triunfar en la vida; y de igual manera, esencial sería conocer, cómo evitar los antivalores que tantas desgracias pueden causar.

Si el propósito para este 2022 fuera fomentar los principales valores con los que, no habría dudas de llegar al éxito en todos nuestros actos, tales como el ORDEN y la DISCIPLINA, nos facilitaría las tareas cotidianas y la eficiencia en todo, programaríamos en forma apropiada todas nuestras tareas y compromisos.

Ser RESPONSABLES, sería otro de los valores que nos haría ser solidarios con nuestras acciones y responder por l la totalidad de nuestros actos.

La HONESTIDAD que se relaciona también con la HUMILDAD, ante el conocimiento del daño que puede causar el engaño, tanto a los demás como a uno mismo por los efectos mismos de la deshonestidad.

La AUTOESTIMA que nos lleve a descubrir la mayoría de nuestras capacidades y nos diferencie completamente de lo que es la arrogancia, evitando ser petulantes y narcisistas, sino PRODUCTIVOS y CAPACES.

En todo tiempo OPTIMISTAS, aceptando los caminos que tenemos que surcar, a sabiendas que no tan solo habrá rosas, sino que debemos prepararnos para sortear los estorbos que se presenten en el camino.

EMPÁTICOS ante todos y ante el mundo, nuestro carácter siempre debe ser afable, pues nada se obtiene, con la ofuscación y el enojo. Habrá indudablemente disgustos, pero se puede considerar, quien o cuales son las causas que aparecieron para sentir alguna desazón, más no ser los causantes nosotros de alguna angustia o preocupación.

Si fomentáramos todos los valores que pudiéramos descubrir en nosotros, nuestra vida sería positiva y sabríamos que la felicidad no está en vivir sino en saber vivir; pero mucho más importante, y atendiendo las circunstancias de nuestra sociedad, el mejor propósito sería desterrar por completo en nosotros y tratar de hacerlo en los demás, los antivalores como el ODIO que se contrapone con el amor que podemos fomentar para un mundo mejor.

La SOBERBIBA que ataca a la humildad; EL EGOÍSMO que es absolutamente lo contrario al altruismo; la DISCRIMINACIÓN , que es la falta de entendimiento hacia los demás; La IGNORANCIA, como el desconocimiento extremo del capital cultural humano o de las virtudes morales, pues aunque tengamos condiciones intelectuales para lograr el entendimiento, por comodidad, flojera, deshonestidad nos negamos a la razón; La IMPRODUCTIVIDAD, aunada a la PEREZA, que nos impide la búsqueda de resultados positivos de nuestras acciones, incluso evitamos realizar cualquier acto y no meternos en problemas, DERROTARNOS, porque nos consideramos incapaces de seguir produciendo o capaces de servir.

Además de salud, deseo que los propósitos de todos sean de fomento de nuestros valores y de sano crecimiento individual y social. Feliz 2022.