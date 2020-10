De semáforos récords, indolencias e irresponsabilidades

Julio “N” acudió el miércoles 7 de octubre al área Covid de la Unidad de Medicina Familiar No. 49 del IMSS a realizarse la prueba PCR por indicaciones médicas. Todo bien hasta ahí. Pero pasaron los días y no llegaba la llamada que pusiera fin a su incertidumbre. Finalmente, el domingo 11, lo llamaron para entregarle el ansiado y temido resultado.

Primero lo confundieron con equis nombre -en nada parecido al suyo, por cierto- pero le decían que la equivocación se debía a que era un homónimo. Él, solícito, explicó el significado de homónimo; lo regañó la trabajadora social encargada de esa triste como riesgosa tarea. NEGATIVO, era su diagnóstico a SARS-COV 2.

Sin embargo, desde aquel miércoles, sus síntomas cada vez se agudizaban. Lo diagnosticaron “por fuera”, como dicen los derechohabientes del Seguro Social y, efectivamente, sus malestares eran producto del coronavirus. El contagio llegó a toda su familia: esposa y sus dos pequeñas hijas; por fortuna, nadie con complicaciones graves, salvo Francisco “N” que sí acusó de manera fuerte la sintomatología.

¿Dónde está el quid del asunto? Que el martes 13 de octubre le entregaron el resultado en físico; siete días después que acudiera a realizarse la prueba, le notificaron lo contrario al domingo anterior: ¡POSITIVO! Ya para entonces, él y su familia, por fortuna, habían cruzado lo más fuerte.

No es el único caso en el IMSS, son decenas, por decir lo menos. Hay otros documentados. Incluso a uno de ellos, en el área Covid del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, le dijeron que “ya estaba del otro lado” por los días que habían transcurrido desde su contagio; pero, Julio “N”, agravó, oxigenaba 83 por ciento, no le dieron nada de medicamento, menos oxígeno, tuvo que adquirirlo como pudo por su cuenta y bajo indicaciones de un médico que lo consultó en privado. Es hipetenso además.

Quien esto escribe, hizo del conocimiento de la oficina de Comunicación Social del IMSS en forma oportuna el caso de Julio “N”. La respuesta, agresiva fue: “no tenemos para darles a todos” y “no somos médicos”. Pero sí mostraron un inusitado interés en una posible fotografía de “su jefe”. De hecho revelaron datos que no esperaba.

No se trataba de una solicitud de atención personalizada; simplemente era la transmisión de una preocupación de la familia, del paciente ante la nula prescripción de medicamentos, paliativo a sus malestares: “¿si sabes que no hay cura?”, me dijo la funcionaria. Tal vez ella sabe algo que el resto de la población no.

Lo grave de la pandemia –se palpa entre las autoridades de salud- es la normalidad con la que ya se ve y se vive. Ya es algo común y, hasta el disparo de los casos del anterior fin de semana, no existía tampoco información ni medidas diferentes a la estadística cotidiana. Tuvo que llegar un nuevo récord para romper la monotonía y terminar con la falsa ilusión del semáforo amarillo.

Entre la mayoría de la población, la irresponsabilidad y la falta de conciencia aterra. Sigue la incredulidad, pero con ella, de la mano, no existe una medida férrea que inhiba la elevada movilidad social que se da en todo el estado, pero sobre todo en la capital, centro de la pandemia con más del cincuenta por ciento de los casos confirmados y el 30 por ciento aproximado de las defunciones.

Para quienes están asignados a la atención intrahospitalaria de pacientes Covid, lo más grave es el desabasto de personal. Están tronados. No hay quién quiera arriesgarse, por una paga extra irrisoria, a ingresar a esta área.

Le doy un ejemplo: En el ISSSTE, personal de intendencia o de limpieza que labora es dichos espacios, percibe un bono quincenal de ciento cincuenta pesos. Sí, CIENTO CINCUENTA PESOS.

Y así están los médicos de todo el Sector Salud, con un promedio de tres mil pesos mensuales, la cantidad baja con enfermeras, camilleros…

Sobre eso, agregue las agresiones que sufren por la ignorancia de una parte de la población. Claro, a ellos hay que apartarlos de nuestras familias por temor al contagio, pero nosotros no podemos hacer a un lado las fiestas, los bares, los antros, los viajes…

Y si bien hay juramentos, convicciones y espíritu para atender, también tienen familias que cuidar y proteger.

¡Los héroes! los llamamos; pero en los hechos, el estímulo que reciben es raquítico. Imaginemos un día, sólo un día sin ellos.

Durango no es excepción de lo que sucede en el país. La “política” sanitaria impuesta por Hugo López Gatell rinde frutos contrarios. El establecimiento del famoso semáforo tiene un uso exclusivamente político. Tiene que apoyar sus mentiras y subregistros, así como las del presidente de la República.

Si las autoridades continuaran dejando en las manos de la gente la contención de la pandemia, todo seguirá en ascenso como hasta hoy. Pero tampoco habrá nadie que asuma una responsabilidad de ese tamaño. Lavarse las manos será un acto de auto expiación más que de prevención entre ellos.

A Peña Nieto lo juzgan hoy por los 43 de Ayotzinapa, a Calderón por los miles de muertos producto de la inseguridad, ¿quién cargará con los hasta hoy más de 83 mil decesos por el Covid-19?

El semáforo siniestro, le llaman los médicos.