De vencedores y vencidos

La danza de las cifras se desató apenas el lunes 7 de junio. Preocupados por generar percepción, los personajes centrales de MORENA salieron a medios y redes sociales a proclamarse como la primera fuerza política del estado.

Y tienen razón, obtuvieron el mayor número de votos como partido, pero omitieron comentar dos detalles: Retrocedieron casi 60 mil votos respecto a 2018 y perdieron espacios legislativos.

Es de estrategias vender los resultados; que éstos se vean lo menos peor que puedan ser o mucho mejor de lo que son en realidad; a ello se abocaron desde el lunes 7 los morenistas. Pero dejaron esa puerta mediática abierta para que, con dato duro, la alianza les asestará un duro golpe a su objetivo.

La pérdida de siete escaños en el congreso local y dos federales, les debe de representar un sabor amargo frente a ese liderato que han presumido. Por lo pronto, a partir de septiembre dejarán de gozar de la presidencia de la Junta de Coordinación Política seguramente los tres años venideros, porque serán víctimas de la propia figura legislativa que ellos invocaron para desplazar al PAN el último año de la presente legislatura.

En los de enfrente, el más presumido es el PRI y tiene porqué serlo. Recobra la mayoría como partido en el Congreso del Estado, se mantiene como segunda fuerza electoral y avanza significativamente en votos en todo el Estado. Gana cinco de seis diputaciones en las urnas y obtiene tres escaños más plurinominales. Igual de importante, en la capital, dobla su cosecha electoral; de los casi 18 mil votos que obtuvo en el 2019, alcanza cerca de 40 mil.

Más: Los dos distrititos citadinos que encabezó, los ganó. En el D-4, “La China”, Gaby Hernández tiene más del doble de votos que la candidata de MORENA. Ricardo Pacheco, en el D-2, obtiene el triunfo, acaso el distrito más complicado, más ruidoso y de mayor inversión de sus oponentes. Ambos aprovecharon los errores y excesos de sus contrarios; capitalizaron sus equivocaciones –una campaña es de cero errores- y fincaron su victoria, primero en sus aciertos y, luego, en los pecados de los otros.

Ciertamente el PRI pierde las dos diputaciones federales que encabezó en los hechos (una fue por el PRD). Deben ser igual de dolorosas, aún cuando no las tenía. El avance que como partido obtuvo en los distritos federales 2 y 3, no debe ser pretexto para no replantearse una estrategia que mantenga la tendencia y la incremente. Si el conformismo llega y el triunfalismo prevalece, el objetivo 2022 pudiera derrumbársele.

Ciertamente hay ganadores y vencidos. Si tienes y dejas ir casi 60 mil votos y 9 posiciones locales y federales, justo como ocurrió con MORENA, necesariamente es una gran derrota. Si ganas en las urnas cinco posiciones, cuando antes sólo tenías una y mantienes en lo general la votación y creces en zonas estratégicas, necesariamente es una gran victoria, justo como ocurrió con el PRI.

Pero bajar la bandera, por un lado, y echar las campanas al vuelo por otra, sería una grave equivocación. No hay mejor manera de preparar el siguiente duelo que con números ganadores; no obstante, la base de MORENA, aún en la derrota, es muy importante para la contienda que viene.

Como partido seguirá siendo el rival a vencer; sólo que, como se vislumbra, nuevamente la competencia será de alianzas. En Durango, ahí está en desventaja el partido del presidente. Su aliado principal, el PT, se cae y mucho. Sus oponentes, juntos, tienen más votos que ellos.

El PAN, tiene harto trabajo que realizar, sobre todo a su interior. Armar su estructura, reunir a sus grupos, lograr consensos, delinear estrategias territoriales y de aire que le permitan recuperar mucho del voto que se les fue; sobre todo aquel volátil que antaño les ha favorecido. ¿Por qué se fue? Esa debe ser la pregunta y, en base a la respuesta, a su diagnóstico, rearmarse para el próximo año. No es fácil, pero todo es posible.