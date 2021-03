Deben quedar atrás campañas políticas de descalificaciones

Con la presentación de los precandidatos de la alianza Va por México y Va por Durango que han conformado los partidos del PAN, PRI y PRD, también inició la “guerra sucia” y las descalificaciones.

Una muestra de ello, fue el perfil falso donde se utilizó una fotografía y nombre de la aspirante al Cuarto Distrito Federal, Gina Campuzano González, para vender un sillón del amor en redes sociales, lo cual ha dañado su imagen, pero a la vez le permitió estar presente de manera mediática, por lo que más que perjudicarla se vio beneficiada por la estrategia fallida de sus adversarios políticos.

Sin embargo, este tipo de prácticas y descalificaciones serán el pan de cada día en el proceso electoral que estamos viviendo, donde se atacará, señalará o se minimizará las fortalezas de los aspirantes que tienen más posibilidades de ganar la elección el próximo seis de junio.

En este sentido, todos los aspirantes a contender a un puesto de elección popular, como son las diputaciones locales y federales, deben enfocar sus esfuerzos en abordar temas sociales que verdaderamente interesen a la ciudadanía, ya que estamos cansados de escuchar las descalificaciones que muchos actores políticos utilizan como arma electoral.

Por ello, deben enfocarse los esfuerzos a generar propuestas que verdaderamente den respuesta a las demandas y necesidades de los duranguenses, aunque en las campañas electorales muchos coinciden que todo se vale para ganar votos, por lo que tanto el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE), tendrán que realizar un gran trabajo para garantizar que el proceso se realice apagado a la legalidad.

Como ciudadanos, todos deseamos que no existan campañas de desprestigio entre los contendientes, sabemos que será algo complicado, pero sería lo más sano y positivo, para poder elegir a los mejores perfiles y las mejores propuestas legislativas.

Ojalá los spot y mensajes políticos que empezarán incrementarse a partir del cuatro de abril con los candidatos a diputados federales y el 14 de abril con los aspirantes a diputados locales a través de los diversos medios de comunicación y redes sociales, permitan a los ciudadanos tomar su mejor decisión para tener unos dignos representantes en el Congreso local y la Cámara de Diputados.

Pero sobre todo, que la “guerra sucia” o los ataques que se pudieran presentar entre todos los partidos políticos y los mismos candidatos, no nos desmotive para salir a emitir nuestro voto el seis de junio, ya que la historia no ha demostrado que este tipo de procesos electorales, la ciudadanía no acude a las urnas, por lo que se tienen un nivel bajo de participación y el gran ganador es el abstencionismo.

No olvidemos que ni la mercadotecnia política, ni las redes sociales dan votos por arte de magia, son elementos que deben ir articulados con distintas estrategias, ya que los triunfos electorales son multifactoriales, donde el contacto directo con la gente y el territorio, es lo que genera más votos.

Por eso, como ciudadanos responsables escuchemos todas y cada una de las propuestas para poder elegir unos dignos representantes, ya que la gente no quiere promesas, quiere resultados y acciones en su beneficio.