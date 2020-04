La primera vez que descubrimos el puerto de Mazatlán hicimos cerca de ocho horas saliendo desde Durango por la carretera federal. Ese era el tiempo normal si ibas con familia y no conocías bien el camino. Sin embargo, se nos hizo relativamente corto y lo disfrutamos mucho. ¿Cuál fue el secreto?

También descubrimos la belleza de la sierra madre. Muy probablemente has tenido una experiencia similar viajando una distancia relativamente larga y al llegar a destino te preguntaste: “¿Por qué se me hizo tan corto?” Seguramente te concentraste en algo atractivo del paisaje o en una conversación interesante con quien compartías el vehículo; o en la lectura de un buen libro. En otras palabras, disfrutaste del recorrido antes que viajar obsesionado por el destino.

Esta no será una travesía corta. En nuestro país, se habló primero de una cuarentena de quince, luego de treinta, ahora, haciendo honor al término, de “cuarenta” días. La realidad es que este tiempo no será nada fácil y mucho menos predecible.

Ahora sí que entendemos aquello de que el mundo contemporáneo es una “aldea global”, pero mucho más que en el sentido de las comunicaciones, pues ahora sí no hay para dónde huir. Por lo mismo, en esta cuarentena, te propongo: DECIDE DISFRUTAR EL CAMINO. Jesús lo dijo así: “ ... no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy” (Mateo 6.34)

Para algunos de nosotros, estar en casa todo el tiempo y por varios días, lejos de ser una bendición, puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza. Lo del síndrome del “tigre enjaulado” viene a una posibilidad para nosotros, especialmente los varones. La realidad es que la mayoría no estamos preparadas para estar tanto tiempo juntos y menos “en armonía”. Te propongo lo siguiente: Haz que el confinamiento social no sea una tortura sino una oportunidad. Una oportunidad para el reencuentro con tus seres queridos. Una oportunidad para recuperar lo que se perdió, o para conseguir lo que nunca tuvimos.

Ahora los bancos no nos hablan para ofrecernos nuevos créditos sino para darnos facilidades con tal de mantenernos cautivos. Para muchos de nosotros la sola idea de perder el trabajo o no obtener ingresos por un buen tiempo nos genera una fuerte angustia. Es lógico.

Nos enseñaron que para todo necesitamos dinero. Pero paradójicamente, muchas de los que murieron tenían el dinero para comprar un respirador pero no tuvieron tiempo, ni mercado, ni sistema. No todo se compra con dinero. Esta es una oportunidad para reinventarte en el mundo laboral, pero también, y muy especialmente para revisar tu escala de valores.

Todos nosotros somos vulnerables a los efectos de la preocupación: estrés, angustia, depresión, insomnio, ira, malestar, son algunos de ellos. Basta con leer algunas pocas noticias de lo que está sucediendo y caerás presa del temor. No dejes que el afán y la ansiedad te roben la paz, la alegría y el entusiasmo por la vida, cosas que tú sabes, sólo Dios puede darte.

Las malas noticias llegan solas, recibirás de ellas varias notificaciones en tu dispositivo. Las buenas, en cambio, hay que buscarlas; así lo registra el Evangelio: “Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y él les dará todo lo que necesiten” (Mateo 6.34).

Cuando termine este tiempo de contingencia -porque no hay momento difícil que dure para siempre- el mundo no será el mismo, tú no serás el mismo, tu familia no será la misma, los países no serán los mismos. Aprovecha como nunca esta oportunidad.

Haz que “el paisaje”, por más sombrío que parezca, tenga algo de atractivo; haz que “la conversación”, por más difícil que sea, tenga algo de significativo; haz que “el libro” tenga el poder de hacer que el recorrido sea más importante que el destino, así que hoy, te propongo: ¡DECIDE DISFRUTAR EL CAMINO!

Te propongo lo siguiente: Haz que el confinamiento social no sea una tortura sino una oportunidad. Una oportunidad para el reencuentro con tus seres queridos. Una oportunidad para recuperar lo que se perdió, o para conseguir lo que nunca tuvimos.

Nos enseñaron que para todo necesitamos dinero. Pero paradójicamente, muchas de los que murieron tenían el dinero para comprar un respirador pero no tuvieron tiempo, ni mercado, ni sistema. No todo se compra con dinero. Esta es una oportunidad para reinventarte en el mundo laboral, pero también, y muy especialmente para revisar tu escala de valores.