Declaraciones históricas

Durante muchos años, la sociedad de Durango ha vivido un dilema: Hablar o guardar silencio. Pero esto no significa que las y los ciudadanos, no sepan lo que realmente sucede en nuestro Estado, y particularmente, en nuestra ciudad capital. Por una parte, los profesionales de la política local se dedican en muchas ocasiones, a maquillar con sus discursos o declaraciones, la realidad que vivimos.

Nos hablan siempre del Durango virtual para los turistas y se les olvida, el Durango real. Sólo basta darnos una vuelta a fraccionamientos y colonias olvidadas, que nos recuerdan la obra maestra del director de cine Luis Buñuel: Los olvidados.

No sabemos cómo empezó todo, pero sí cuando Felipe Calderón Hinojosa, despertó a la hidra de mil cabezas llamada crimen organizado. Desde entonces, nuestro país dejó de ser el que era, un México donde podíamos viajar por carretera sin problemas, un México donde solíamos pasear por las calles sin miedo, un México con la paz social de la que disfrutábamos.

De pronto, parafraseando al comercial de una empresa de telefonía celular, se convirtió en territorio de unos cuantos. Y así, nos convertimos en una sociedad indefensa por falta de seguridad por parte del Estado, atada de manos y sólo le han dejado un camino: Ser testigo mudo de la realidad que vivimos hoy día.

En este contexto, no dejan de llamar la atención las declaraciones del expresidente municipal de Durango, Jorge Salum del Palacio. Hace unos días, en su cuenta de Twitter con sus declaraciones cimbró principalmente a la clase política local. Como usted estará enterado, el gobierno federal dio un duro golpe a uno de los principales operadores financieros de un cartel de Sinaloa. También recordará, que no hubo declaraciones a nivel estatal, quizá porque se realizó un operativo federal y para no invadir competencias, en boca cerrada no entran moscas.

Son por estas circunstancias, que adquieren relevancia las declaraciones de Jorge Salum. En su cuenta de Twitter, el panista hizo una radiografía de lo que Juan Gabriel llamaría, lo que se ve no se pregunta.

No tenemos memoria de algún político de Durango, que se haya atrevido llamar al pan, pan y al vino, vino. Salum escribió en su cuenta: “Felicito al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por las acciones de seguridad llevadas a cabo en Durango. Estos grupos se han apoderado de nuestras instituciones, ponen funcionarios públicos, financian campañas políticas, cobran derecho de piso, y manejan el clandestinaje de las bebidas con contenido alcohólico”.

Hasta el día de hoy, ningún miembro de la clase política o de un partido, ha cuestionado las declaraciones del militante de Acción Nacional. Y esto es muy sencillo: Los políticos hablan en privado y se callan en público. No sabemos cuáles serán las consecuencias o el efecto colateral de estas declaraciones. Tampoco el trabajo de inteligencia del estado mexicano, el Ejército y la Marina. Debería de tener implicaciones en la clase política y otros sectores. Por fin hubo en Durango, un político que pudo tirar la primera piedra.