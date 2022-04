Cuando por primera vez leí y escuché la exclamación: ¡Defendamos Durango!, inmediatamente me entró la curiosidad de cuestionarme: ¿Defenderlo de quiénes? ¿De los que por el hartazgo están a punto de ganarlo o de aquéllos que por sus abusos están a punto de perderlo?

La respuesta no tiene vuelta de hoja y la opción segunda es la que engalla al candidato del PRIAN, para nutrirse de energía y pavonearse en el grupo de duranguenses entrones, para dar la pelea por el botín que les ha dado felicidad por más de noventa años, a aquellos que cada seis, se convierten en alquimistas y mapaches, para defender el Durango de los bribones y gandallas, por los que sin prejuicios, va en prenda el reto del candidato.

La frase del candidato no tiene desperdicio, ni conflicto de interpretación, porque su sentencia se refiere a la defensa del Durango que es y no el que puede ser, por el Durango desaseado y no por el que se puede asear.

De ahí que, induzca a partirse el eje por el Durango, que sus colegas han sumido en el atraso por noventa años; que se la rifen por aquellos que fingen ser honestos y valientes y bajo dichas marrullerías lo han convertido en una banda de malvivientes, los que ya cerraron filas para acompañar al caudillo a fortalecer el reto que en defensa del hampa y la rapacidad ha lanzado

En la batalla ya se detectó que, dicho mensaje no ha impactado en el ánimo de aquellos que apoyan a quienes osan arrebatárselos de la corrupción, de los grandes fraudes electorales y deudas escandalosas, de las que hasta hoy, nadie sabe a dónde fue a para el dinero; pero sí se sabe quién debe pagarlo.

¡Defendamos Durango¡ es una frase que sin duda compromete al candidato con los que a la mala se han adueñado de él, para saquearlo y agraviarlo en todos los sentidos. Hace seis años su frase podría reñir con su realidad, porque entonces defendía a Durango de los panistas, que en ese tiempo no poseían tanta cola, pero ahora que les ha crecido, su espada no va para cortárselas, sino para protegérselas de aquellos que en serio están urdiendo hacerlo.

La expresión es tan abierta, que carece de prejuicios y recatos, ya que nos invita a que defendamos al Durango que por noventa años ha sido bastión de los abusones, que han convertido a los abusados en incondicionales de sus traiciones, de sus mentiras y por si fuera poco de sus promesas no cumplidas, las que vuelven a reciclar para demostrar que no engordan pero mantienen.

Su aspecto porril embona muy bien, cuando se engalla a defender al Durango de los zánganos, porque sospecha que la reina del presupuesto no está segura de corresponderles, por la forma tan vil en que la han utilizado. Sin embargo, les cabe la posibilidad de sorprender a su alteza real, con la cruza anti natura, la que a los nuevos zánganos les ha dado un color iris chillante.

En esa cultura del engaño y la simulación, los privilegiados de ese Durango a defender, el candidato automáticamente está refrendando ante los dueños del dinero, que en su gobierno serán: “Primero los ricos y nunca los pobres”.

Salvo en la campaña, que en este momento significan un filón de oro a cambio de una despensa. Ese gran capital de los miserables que por noventa años ha permitido la desigualdad, la prolongación de la injusticia y la venia para que unos cuantos se adueñaran de todo, a cambio de las migajas, para que nunca les exijan que devuelvan lo que han tomado mediante el despojo.

De ahí el gran empeño de defender a Durango, y a no abandonar su plaza que ha sido muy pródiga para el saqueo y espléndida para proporcionarles sin regateos, lo que sus manos largas han robado. Esas son las reglas del Durango a defender, donde la corrupción, la malversación, la mentira, la intriga y la servidumbre que todavía se inclina ante quienes las ponen.